Юри Ратас о Рюйтеле: человек, на которого можно было всегда положиться

„Для моего поколения Арнольд Рюйтель всегда был рядом. Неизменная внешность, спокойный и уравновешенный мужчина с Сааремаа. Но самое главное — он объединял народ Эстонии“, - написал Ратас у себя в Facebook.

Юри Ратас отметил, что его профессиональный путь пересекался с президентом Рюйтелем на разных этапах и что на него всегда можно было положиться.

„Глубокие соболезнования семье, родственникам и близким. Помню его с глубоким уважением“, - написал Ратас.

31 декабря 2024 года в возрасте 96 лет скончался известный политик, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.

Канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет.

Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.

В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.

Ранее стало известно , что в конце декабря Арнольд Рюйтель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 26 декабря эту информацию подтвердили ERR в канцелярии президента.

96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур он возвращался к обычной жизни. В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья. В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление. В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

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