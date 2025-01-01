01.01.2025, 14:56
ВИДЕО | В Вильяндимаа автомобиль на скользкой дороге врезался в дерево: водитель в больнице
1 января, в первый день нового года, в Вильяндимаа Volkswagen на скользкой дороге врезался в дерево. Водитель получила травмы и была доставлена в больницу.
В среду около 11:20 на 4-м километре дороги Каркси-Нуйа–Халисте, в деревне Алласте (волость Мульги, Вильяндимаа), произошло ДТП: автомобиль Volkswagen врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля потеряла управление на скользкой дороге, что привело к столкновению с деревом. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.
Дорожные условия по всей Эстонии остаются крайне сложными.