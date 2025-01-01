Петарда попала мужчине в лицо, сгорела сауна. Как прошла новогодняя ночь для спасателей
В новогоднюю ночь фейерверк ранил 30-летнего мужчину, однако в целом для спасателей ночь прошла спокойно: крупных пожаров из-за пиротехники не зафиксировано, было 65 вызовов в основном связанных с небольшими возгораниями.
Пыхьяский спасательный центр
С вечера 31 декабря с 18:00 до 2:00 ночи спасатели в Харьюмаа, преимущественно в Таллинне, спасатели совершили 25 выездов на тушение остатков фейерверков и загоревшихся мусорных контейнеров.
Идаский спасательный центр
В Кохтла-Ярве 31 декабря в 23:44 спасатели выезжали на улицу Пыхья аллеэ для тушения горящего мусорного контейнера. Ранее, в 20:17, в Нарве на улице Палли произошел пожар в сауне, который был потушен спасателями. Парная и зона вокруг печи получили повреждения от высокой температуры и копоти.
1 января в 00:02 в поселке Азери (Ляэне-Вирумаа) спасатели ликвидировали пожар в мусорном контейнере. В 00:29 на центральной площади Кунда тушили остатки фейерверков, а в 00:51 — мусорный контейнер в Нарве. В 1:25 в районе Ахтме в Кохтла-Ярве спасатели тушили остатки пиротехники, а в 1:50 выезжали в Раквере на улицу Леннуки, где в 2:10 загорелся мусорный контейнер, который также был потушен.
В 2:37 1 января в поселке Лаэквере (Ляэне-Вирумаа) на улице Куузику загорелась деревянная обшивка, прилегающая к теплоаккумуляторной стене сауны. Для тушения спасатели вскрыли участок обшивки площадью около одного квадратного метра.
Лыунаский спасательный центр
31 декабря в 15:54 в Тарту на улице Ляэне загорелся гараж. Спасатели предотвратили распространение огня на соседние боксы и ликвидировали пожар.
В 23:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вийрасти (Вильяндимаа) ракета попала 30-летнему мужчине в лицо. Спасатели проверили безопасность территории после инцидента. Пострадавший был доставлен скорой помощью в больницу в Тарту.
1 января спасатели ликвидировали несколько возгораний в Тарту и Выру.
В Тарту в 00:29 на Каунасе пст загорелся мусорный контейнер. Спасатели оперативно потушили огонь, предотвратив его распространение на припаркованный рядом автомобиль. В 00:30 выезд был на улицу Саялилле, а в 1:17 на улицу Аардла для тушения остатков фейерверков.
В 00:51 пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера на улице Яама, а в 1:40 — на улице Калда возле торгового центра Eeden. В 1:58 на улице Мыйзавахе снова тушили тлеющие остатки пиротехники. В 2:19 два мусорных контейнера сгорели возле железнодорожной остановки Кирси, оставшиеся от них колеса также были потушены.
В 1:37 в Выру на улице Луха загорелась коробка от фейерверков, пламя было высоким. Спасатели быстро ликвидировали пожар.
Ляэнеский спасательный центр
31 декабря в 19:34 в поселке Амбла (волость Ярва) на улице Пикк загорелась мобильная сауна, которая была практически полностью уничтожена огнем.
Осветительная ракета создала угрозу пожара
1 января около 00:01 в Курессааре на улице Толли на крыше дома приземлились тлеющие остатки осветительной ракеты с парашютом, создавшие угрозу возгорания. Спасатели с помощью автолестницы убрали остатки ракеты с металлической крыши, предотвратив пожар.
1 января в 1:25 спасатели в поселке Ваатса (Ярвамаа) тушили загоревшийся контейнер для бумаги.
Около 2:15 в поселке Вяндра (Пярнумаа) на улице Нурме загорелся мусорный контейнер, в который выбросили остатки фейерверков. Огонь создал угрозу для дома, рядом с которым находился контейнер. Хозяин дома сдержал распространение огня с помощью садового шланга, а спасатели окончательно ликвидировали пожар. Для тушения пришлось вскрыть часть деревянной обшивки дома.
В 2:33 в Пярну на улице Папинийду спасатели тушили мусорный контейнер, загоревшийся из-за остатков фейерверков.
В 3:39 в деревне Видрука (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) произошло возгорание старого здания фермы, где хранились различные материалы. Во время тушения пожара спасатели вынесли из здания три газовых баллона. Работы завершились в 7:22 утра. Причина пожара устанавливается.