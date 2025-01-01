Петарда попала мужчине в лицо, сгорела сауна. Как прошла новогодняя ночь для спасателей

Пыхьяский спасательный центр

С вечера 31 декабря с 18:00 до 2:00 ночи спасатели в Харьюмаа, преимущественно в Таллинне, спасатели совершили 25 выездов на тушение остатков фейерверков и загоревшихся мусорных контейнеров.

Идаский спасательный центр

В Кохтла-Ярве 31 декабря в 23:44 спасатели выезжали на улицу Пыхья аллеэ для тушения горящего мусорного контейнера. Ранее, в 20:17, в Нарве на улице Палли произошел пожар в сауне, который был потушен спасателями. Парная и зона вокруг печи получили повреждения от высокой температуры и копоти.

1 января в 00:02 в поселке Азери (Ляэне-Вирумаа) спасатели ликвидировали пожар в мусорном контейнере. В 00:29 на центральной площади Кунда тушили остатки фейерверков, а в 00:51 — мусорный контейнер в Нарве. В 1:25 в районе Ахтме в Кохтла-Ярве спасатели тушили остатки пиротехники, а в 1:50 выезжали в Раквере на улицу Леннуки, где в 2:10 загорелся мусорный контейнер, который также был потушен.

В 2:37 1 января в поселке Лаэквере (Ляэне-Вирумаа) на улице Куузику загорелась деревянная обшивка, прилегающая к теплоаккумуляторной стене сауны. Для тушения спасатели вскрыли участок обшивки площадью около одного квадратного метра.

Лыунаский спасательный центр

31 декабря в 15:54 в Тарту на улице Ляэне загорелся гараж. Спасатели предотвратили распространение огня на соседние боксы и ликвидировали пожар.

В 23:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вийрасти (Вильяндимаа) ракета попала 30-летнему мужчине в лицо. Спасатели проверили безопасность территории после инцидента. Пострадавший был доставлен скорой помощью в больницу в Тарту.

1 января спасатели ликвидировали несколько возгораний в Тарту и Выру.

В Тарту в 00:29 на Каунасе пст загорелся мусорный контейнер. Спасатели оперативно потушили огонь, предотвратив его распространение на припаркованный рядом автомобиль. В 00:30 выезд был на улицу Саялилле, а в 1:17 на улицу Аардла для тушения остатков фейерверков.