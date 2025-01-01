Керсти Кальюлайд: Арнольд Рюйтель убедил Эстонию в выборе ЕС

„Выражаю соболезнования госпоже Ингрид Рюйтель, детям и внукам“, - написала Кальюлайд в Facebook.

„Самой большой заслугой президента Арнольда Рюйтеля, на мой взгляд, стало убеждение эстонской общественности в необходимости Европейского Союза перед референдумом“, - добавила она.

Керсти Кальюлайд отметила, что Арнольд Рюйтель был надежным спутником для каждого последующего президента, а для нее лично он и его супруга Ингрид всегда оставались источником поддержки.

Кальюлайд поблагодарила Арнольда Рюйтеля за все, что он сделал, и поделилась воспоминанием, прикрепив фотографию с его 95-летнего юбилея.

31 декабря 2024 года в возрасте 96 лет скончался известный политик, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель.

Канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет.

Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.

В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.

Ранее стало известно , что в конце декабря Арнольд Рюйтель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 26 декабря эту информацию подтвердили ERR в канцелярии президента.

96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур он возвращался к обычной жизни. В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья. В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление. В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.