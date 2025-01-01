Совместное заявление президента, председателя Рийгикогу и премьера в связи с кончиной Арнольда Рюйтеля

Ушел из жизни президент Арнольд Рюйтель, политик и ученый-агроном, глава государства в переходный период.

96-летний жизненный путь Арнольда Рюйтеля отражает многогранную судьбу эстонского народа.

Желание отца, чтобы сын стал фермером, привело Арнольда Рюйтеля из родного дома на Сааремаа на материк. Здесь его путь в области сельского хозяйства достиг своей вершины: сначала он стал ректором нынешнего Эстонского университета естественных наук, а затем возглавил управление сельским хозяйством Эстонии в Таллинне.

На протяжении многих лет Арнольд Рюйтель входил в высшее руководство страны, сохраняя при этом тесную связь с сельским хозяйством и деревенским населением.

Защитник эстонского суверенитета в Москве

Арнольд Рюйтель был одним из тех, благодаря кому Эстония вырвалась из-под гнета советской оккупации и провозгласила себя свободной. В ноябре 1988 года он защищал эстонский суверенитет перед центральной властью в Москве, когда тогдашнее народное представительство провозгласило верховенство своих законов на территории Эстонии. По сути, это стало юридическим началом пути освобождения эстонского народа.

Арнольд Рюйтель был одним из инициаторов балтийского сотрудничества, объединившим стремления Эстонии, Латвии и Литвы к независимости.

В критические дни августовского путча 1991 года он помог эстонскому народу обрести мужество и сохранить спокойствие. Он был среди тех, кто 20 августа 1991 года отдал свой голос за восстановление независимой Эстонской Республики.

После восстановления независимости Арнольд Рюйтель активно участвовал в партийной политике. Рекордное количество голосов, набранное им на выборах в Рийгикогу 1995 года, продемонстрировало высокий уровень доверия народа. В 1995-1997 годах он занимал пост заместителя председателя Рийгикогу.

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