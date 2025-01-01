Карис - о покойном Арнольде Рюйтеле: вспоминаем человека, оказавшего значительное влияние на историю восстановления и укрепления независимости Эстонии

„Шаги президента Арнольда Рюйтеля на этом пути подошли к концу. Сейчас мы с благодарностью вспоминаем человека, оказавшего значительное влияние на историю восстановления и укрепления независимости Эстонии“, - сказал Карис. „Его стойкость и самообладание островитянина помогли Эстонии стать свободной мирным путем, и он смог убедить многих людей в том, что вступление в Европейский союз отвечает национальным интересам Эстонии“.

Карис добавил, что за последние несколько лет он помнит их встречи и телефонные разговоры, которые были долгими и тревожными.

„Президента Рюйтеля волновали вопросы окружающей среды, устойчивости нашего государства, сельского хозяйства и внутренней политики. Это была забота об Эстонии. Эстония всегда оставалась с ним, как и он с Эстонией. В то же время от него исходило чувство покоя и завершенности, потому что в Таллинне он наконец нашел свой настоящий дом, свой корабль, о котором так долго думал“, - добавил Карис.

„Вместе с Сирье мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Арнольда Рюйтеля - его жене, детям и внукам, всем его родственникам и друзьям“, - сказал Карис.

31 декабря канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщила, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался в возрасте 96 лет.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

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