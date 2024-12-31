Водителям в новогоднюю ночь стоит помнить, что с 1 января вырастут штрафы за нарушение ПДД

Стражи порядка отмечают, что в новогодние праздники увеличивается

число нарушений общественного порядка, а также случаев домашнего насилия. В полиции призвали сообщать о ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, передала „Актуальная камера“.

Значительная часть вызовов в праздники связана с употреблением алкогольных напитков. Будет усилен надзор и за дорожным движением. Водителям следует помнить, что со следующего года повысятся размеры штрафов за нарушение ПДД, а также сохранять осторожность на дороге, особенно в сложных погодных условиях.

„Полиция работает в усиленном режиме. Ожидаем увеличения числа вызовов в новогоднюю ночь. Мы знаем, где будут проходить все крупные мероприятия, и наши сотрудники будут обеспечивать там правопорядок. Водителям рекомендуем выезжать раньше из-за сложных погодных условий, следует заранее спланировать маршрут“, – сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Ханнес Лембер.

С полуночи 1 января штраф за превышение скорости составит не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро. Стоимость одного километра, зафиксированного мобильной камерой, теперь составит не пять евро, а семь