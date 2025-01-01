Новогоднее обращение президента Алара Кариса: „Я понимаю, нам нелегко. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми“(21)
Президент Эстонии Алар Карис в новогоднем обращении пожелал жителям Эстонии смелости и любознательности, изобретательности и решительности - всего того, что даст нам более надежную безопасность и поможет справляться с трудностями. Читайте обращение президента полностью!
Дорогой народ Эстонии!
Вот и завершается очередной год. У нас были долгое приятное лето и хороший урожай яблок осенью. Мы болели за наших спортсменов-олимпийцев, и многие приняли участие в мероприятиях культурной столицы Европы. В Таллинне построена новая трамвайная линия, а в Париже восстановлен знаковый памятник западной культуры – Собор Богоматери. А ещё наша Мульгиская каша теперь внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Но наряду со всем хорошим прошедший год добавил напряжённости и испытаний. Мы стали более чувствительны, чем раньше; легче раздражаемся, можем говорить на работе и в школе, а иногда и дома, слишком громко и даже резко. Пульс у нас стал чаще. Мы испытываем усталость и стали тревожнее.
Я понимаю, нам нелегко. Мы столкнулись со злом, которое разжигает войну в Европе и за её пределами, и с угрозами, которых мы не предвидели. Нам приходится иметь дело с гибридными угрозами и атаками, с приобретающими систематический характер диверсиями. Это вызывает неопределённость, влияет на нашу безопасность и на наше благополучие. Но мы умный народ, и мы справимся.
Важно различать страх и опасность. Страх парализует, но твёрдые действия помогают обойти опасность. Мы стали увереннее в принятии решений. Мы вкладываем больше средств в нашу оборону, и наши союзники следуют этому примеру. Это укрепляет обороноспособность Эстонии, что, в свою очередь, даёт уверенность в себе. А на уверенности основана обеспечивающая мир политика сдерживания.
Каждый человек ищет мира - и внутри, и вокруг себя. Баланс даёт смелость и уверенность, на которые можно опереться. И если ощущение защищённости ослабело, его надо восстановить с помощью вклада и воли каждого. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми, и успеха добиваются те, кто сотрудничает, доверяет и поддерживает друг друга.
Сплочённое сообщество - наша истинная сила. Это значит, что мы должны замечать и поддерживать людей вокруг нас. К сожалению, у нас слишком много тех, кто говорит, что испытывает материальные трудности. Но чем больше будет людей, которые не чувствуют себя обделёнными и справляются со своей жизнью, тем лучше будет всем нам, всей Эстонии.
Быть самим собой и справляться с вызовами помогают бесстрашие, обучение и толковые идеи. Чем больше мы будем инвестировать в образование и поощрять взаимодействие науки и бизнеса, тем успешнее мы будем. В таком единении рождаются умные решения, потому что для подъёма нашей экономики нужны именно свежие идеи. Там, где одни видят риски, для других открываются возможности. Не нужно бояться встречи с неизвестным.
Основа образования - умение читать. В следующем году исполняется 500 лет со дня выхода в свет первого эстоноязычного издания, начнётся год книги. Мы были читающим и пишущим народом вот уже полтысячи лет. У маленькой нации и нет иного выбора, кроме как быть умной. Нас хоть и немного, все мы - читатели.
Желаю жителям Эстонии, нашему народу в начинающемся году смелости и любознательности, изобретательности и решительности. Это даст нам более надёжную безопасность и лучшую способность справляться с трудностями. Как гласит девиз предстоящего в июле Праздника песни и танца „Iseoma“:
Мы сами создаём свою жизнь и счастье.
Мы говорим на своём языке.
Мы поём свои песни своими голосами.
Злоба и ярость разрушают. Мы можем быть другими. Наше величайшее умение - создавать, строить и беречь. Семью, сообщество, общество. Свою страну. Себя.
Желаю всем счастливого нового года!