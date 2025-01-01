Новогоднее обращение президента Алара Кариса: „Я понимаю, нам нелегко. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми“

Дорогой народ Эстонии!

Вот и завершается очередной год. У нас были долгое приятное лето и хороший урожай яблок осенью. Мы болели за наших спортсменов-олимпийцев, и многие приняли участие в мероприятиях культурной столицы Европы. В Таллинне построена новая трамвайная линия, а в Париже восстановлен знаковый памятник западной культуры – Собор Богоматери. А ещё наша Мульгиская каша теперь внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Но наряду со всем хорошим прошедший год добавил напряжённости и испытаний. Мы стали более чувствительны, чем раньше; легче раздражаемся, можем говорить на работе и в школе, а иногда и дома, слишком громко и даже резко. Пульс у нас стал чаще. Мы испытываем усталость и стали тревожнее.

Я понимаю, нам нелегко. Мы столкнулись со злом, которое разжигает войну в Европе и за её пределами, и с угрозами, которых мы не предвидели. Нам приходится иметь дело с гибридными угрозами и атаками, с приобретающими систематический характер диверсиями. Это вызывает неопределённость, влияет на нашу безопасность и на наше благополучие. Но мы умный народ, и мы справимся.

Важно различать страх и опасность. Страх парализует, но твёрдые действия помогают обойти опасность. Мы стали увереннее в принятии решений. Мы вкладываем больше средств в нашу оборону, и наши союзники следуют этому примеру. Это укрепляет обороноспособность Эстонии, что, в свою очередь, даёт уверенность в себе. А на уверенности основана обеспечивающая мир политика сдерживания.

Каждый человек ищет мира - и внутри, и вокруг себя. Баланс даёт смелость и уверенность, на которые можно опереться. И если ощущение защищённости ослабело, его надо восстановить с помощью вклада и воли каждого. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми, и успеха добиваются те, кто сотрудничает, доверяет и поддерживает друг друга.