EISA в 2024 году сократил в Эстонии 66 должностей
Как сообщает RusERR, Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) в этом году сократил 66 рабочих мест, а к началу нового года уменьшил затраты на рабочую силу на 3,3 миллиона евро, в основном сокращения связаны с объединением отделов для устранения дублирования задач и оставлением вакантных должностей незанятыми после ухода сотрудников.
По словам руководителя фонда Кати Кусмин, которая покинет должность в январе, в уходящем году цель заключалась в повышении эффективности организации, в результате затраты на рабочую силу сократились на 3,3 миллиона евро, то есть на 12%.
Кусмин подчеркнула, что сокращения не всегда означают увольнения, так, за год фонд объединил несколько отделов, чтобы устранить дублирование, и не заполнял вакансии, возникшие в результате ухода сотрудников с должности.
„Помимо сокращения рабочих мест, что способствует долгосрочной экономии, мы также снизили операционные расходы примерно на 10 миллионов евро в этом году“, - отметила Кусмин.
Она добавила, что фонд работает над повышением эффективности на нескольких уровнях, однако следует учитывать, что большая часть бюджета, более 80% в этом году, состоит из средств структурных фондов Европейского союза, использование которых ограничено сопровождающими их правилами.
Руководитель фонда отметила, что гибкость возможна в рамках деятельности, финансируемой из госбюджета, но эта доля в бюджете EISA невелика и, как правило, связана с доходными мерами, которые приносят государству прямые налоговые поступления.
Пресс-секретарь фонда не смог назвать точное число сотрудников фонда по состоянию на конец года, но отметил, что в EISA работает около 400 сотрудников на основе трудовых договоров.