Президент Эстонии в последний день года решил не провозглашать один принятый Рийгикогу законопроект

По оценке президента, для предпринимателей было бы менее обременительным, если бы Рийгикогу не приостанавливал рассмотрение разрешений, а уточнил условия, на которых они могут быть выданы. При этом президент сослался на решение Государственного суда, согласно которому ограничение основного права соответствует Конституции только в том случае, если цель ограничения нельзя достичь менее обременительной мерой. Между тем с принятыми парламентом поправками создается ситуация, когда условия добычи сланца установлены в законе, но предприятия не могут выяснить, будет ли у них возможность пользоваться этим правом на практике.