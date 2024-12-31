Президент Эстонии в последний день года решил не провозглашать один принятый Рийгикогу законопроект(10)
Президент Эстонии Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу поправки в Закон о недрах, сочтя их не соответствующими Конституции и непропорционально ограничивающими свободу предпринимательства, передает RusERR.
Поправки, принятые Рийгикогу 18 декабря, предусматривали приостановку рассмотрения разрешений на добычу сланца и ходатайств о внесении изменений в ранее выданные разрешения до 2026 года.
Их необходимость обосновывалась тем, что влияние добычи и использования сланца на климат и достижение климатических целей Эстонии еще не выяснены.
По оценке президента, для предпринимателей было бы менее обременительным, если бы Рийгикогу не приостанавливал рассмотрение разрешений, а уточнил условия, на которых они могут быть выданы. При этом президент сослался на решение Государственного суда, согласно которому ограничение основного права соответствует Конституции только в том случае, если цель ограничения нельзя достичь менее обременительной мерой. Между тем с принятыми парламентом поправками создается ситуация, когда условия добычи сланца установлены в законе, но предприятия не могут выяснить, будет ли у них возможность пользоваться этим правом на практике.
„Законодатель ставит предпринимателей в неопределенную ситуацию, поскольку он хочет учесть возможность будущего изменений условий добычи сланца в Законе о климате. При этом не известно, когда вступит в силу этот закон и вступит ли он вообще в силу“, - отметил Карис.