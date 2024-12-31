Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении мужчины

В декабре полиция получила несколько сообщений о случаях использования фальшивых денег, когда люди продавали свое имущество через интернет. По предварительным данным, в этих случаях продавец и покупатель договаривались о передаче имущества в Таллинне, и покупатель должен был заплатить наличными. К настоящему моменту полиции сообщили о нескольких случаях, когда для оплаты использовались поддельные деньги.

Полиция подозревает в преступлении изображенного на фотографиях мужчину, и просит всех, кто располагает информацией о его личности, сообщить от этом следователю по номеру телефона 5353 5930.

Марью Тооминг, руководитель группы отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Криминального бюро Пыхьяской префектуры, призывает всех быть осторожными при продаже своих вещей через интернет.

„В случае, когда вы договариваетесь о личной передаче имущества и оплате наличными, нужно всегда проверять деньги и убеждаться, что и сумма, и купюра надлежащие. Однако для уверенности стоит попросить перевести деньги на банковский счет, и сделать это до того, как товар будет передан“, - советует Тооминг.