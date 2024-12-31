Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве 70-летнего Эдуарда
Полиция просит помощи в поиске Эдуарда, который сегодня утром покинул свой дом в Кохтла-Ярве, и его местонахождение неизвестно.
О пропаже мужчины, у которого имеются проблемы с памятью, утром 31 декабря сообщили обеспокоенные родственники. После получения информации полиция проверила район его проживания и его окрестности, а также пообщалась с близкими, чтобы собрать сведения о привычках и поведении Эдуарда. К сожалению, мужчину пока найти не удалось, поиски продолжаются.
Эдуард ростом около 170 см, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. При выходе из дома на нем были черные спортивные штаны, серые кроссовки и кепка.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.