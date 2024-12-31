Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве 70-летнего Эдуарда

О пропаже мужчины, у которого имеются проблемы с памятью, утром 31 декабря сообщили обеспокоенные родственники. После получения информации полиция проверила район его проживания и его окрестности, а также пообщалась с близкими, чтобы собрать сведения о привычках и поведении Эдуарда. К сожалению, мужчину пока найти не удалось, поиски продолжаются.