Новый год или Рождество? Какие праздники отмечают читатели RusDelfi(1)
В преддверии Нового Года редакция RusDelfi поинтересовалась у своих читателей, какие из праздников они отмечают.
Редакция RusDelfi попыталась выяснить, какие из зимних праздников предпочитают отмечать наши читатели. Среди вариантов были Новый год, Рождество 25-го декабря, Рождество 7-го января, а также различные комбинации этих праздников. Опрос проводился в телеграм-канале RusDelfi, в нем приняло участие почти 500 человек.
Самым отмечаемым праздником среди наших читателей оказался Новый год. За него в тех или иных вариантах проголосовали 88% участников опроса. На втором месте оказалось Рождество 25-го декабря, его отметили 48 процентов участников опроса. Рождество 7-го января планирует отмечать 37 процентов опрошенных.
Почти пятая часть, 19 процентов читателей, будет отмечать все перечисленные праздники, а 9 процентов, напротив, никакие праздники отмечать не будут. И совсем небольшое количество опрошенных отмечают только Рождество 25-го декабря (2%) или Рождество 7-го января (1%).
Полные результаты опроса: