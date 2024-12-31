Новый год или Рождество? Какие праздники отмечают читатели RusDelfi

Редакция RusDelfi попыталась выяснить, какие из зимних праздников предпочитают отмечать наши читатели. Среди вариантов были Новый год, Рождество 25-го декабря, Рождество 7-го января, а также различные комбинации этих праздников. Опрос проводился в телеграм-канале RusDelfi, в нем приняло участие почти 500 человек.

Самым отмечаемым праздником среди наших читателей оказался Новый год. За него в тех или иных вариантах проголосовали 88% участников опроса. На втором месте оказалось Рождество 25-го декабря, его отметили 48 процентов участников опроса. Рождество 7-го января планирует отмечать 37 процентов опрошенных.

Почти пятая часть, 19 процентов читателей, будет отмечать все перечисленные праздники, а 9 процентов, напротив, никакие праздники отмечать не будут. И совсем небольшое количество опрошенных отмечают только Рождество 25-го декабря (2%) или Рождество 7-го января (1%).

Полные результаты опроса:

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