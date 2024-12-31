Трагедия в волости Тойла: пожар унес жизнь человека
30 декабря вечером поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе деревни Пеэри в волости Тойла. Сегодня во время проведения работ по проливу пепелища среди обломков был обнаружен погибший человек.
30 декабря в 21:40 в деревне Пеэри заметили крупный пожар. Очевидец подъехал ближе и увидел, что в садовом товариществе дом горит открытым пламенем, а также слышны взрывы. На момент прибытия спасателей горели два строения. Огонь удалось локализовать к 01:50. В зданиях людей не нашли, а с владельцем дома связаться не удалось.
Сегодня утром в 07:57 спасатели снова выехали на место, чтобы потушить загоревшийся сарай и продолжить работы по проливу остатков сгоревших строений. В ходе тушения среди обломков было обнаружено тело погибшего человека.
Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования. В тушении принимали участие профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также добровольцы из Мяэтагузе.
В этом году в Эстонии в пожарах погибли 34 человека.
Спасатели напоминают, что безопасность начинается с мелочей, за которые каждый может взять ответственность. Чтобы праздники были безопаснее, необходимо обеспечить пожарную безопасность дома и осторожно обращаться с пиротехникой, строго соблюдая правила безопасности.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.