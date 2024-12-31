Трагедия в волости Тойла: пожар унес жизнь человека

30 декабря в 21:40 в деревне Пеэри заметили крупный пожар. Очевидец подъехал ближе и увидел, что в садовом товариществе дом горит открытым пламенем, а также слышны взрывы. На момент прибытия спасателей горели два строения. Огонь удалось локализовать к 01:50. В зданиях людей не нашли, а с владельцем дома связаться не удалось.

Сегодня утром в 07:57 спасатели снова выехали на место, чтобы потушить загоревшийся сарай и продолжить работы по проливу остатков сгоревших строений. В ходе тушения среди обломков было обнаружено тело погибшего человека.

Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования. В тушении принимали участие профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также добровольцы из Мяэтагузе.

В этом году в Эстонии в пожарах погибли 34 человека.

Спасатели напоминают, что безопасность начинается с мелочей, за которые каждый может взять ответственность. Чтобы праздники были безопаснее, необходимо обеспечить пожарную безопасность дома и осторожно обращаться с пиротехникой, строго соблюдая правила безопасности.

Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные правила осторожного обращения с огнем: