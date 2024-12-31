ФОТО | В канун Нового года под Тарту сгорел жилой дом
В последний день уходящего года в деревне Выйбла под Тарту произошел крупный пожар, уничтоживший жилой дом.
31 декабря в 8:12 поступило сообщение о пожаре в деревне Выйбла, волость Тарту. Возгорание произогшо в жилом доме размерами 30x15 метров. К прибытию спасателей огонь полностью охватил второй этаж под деревянной крышей, виднелись языки пламени. К счастью, в момент возгорания в доме никого не было.
Три легковых автомобиля, стоявшие рядом с домом, были оперативно эвакуированы на безопасное расстояние. Ликвидация огня началась одновременно внутри здания и на крыше. Пожар уничтожил большую часть крыши и второго этажа, а помещения на первом этаже сильно пострадали от высоких температур и воды. Причина возгорания пока не установлена.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.