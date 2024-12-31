Оставьте авто на парковке! В Таллинне и Тарту сегодня будут курсировать ночные автобусы

В Таллинне в связи с новогодним концертом и световым шоу на площади Свободы с 22 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января закрыты для движения транспорта участки Пярнуского шоссе между Суур-Карья и улицей Сакала, участок между бульваром Эстония, Пярнуским шоссе и улицей Кентманни и участок между улицей Каарли, Тынисмяэ и Пярнуским шоссе.

В связи с концертно-световым шоу с 22:00 до 00:30 автобусные маршруты с номерами 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 ja 83 направлены в объезд.

Трамвайное сообщение не прервется, но могут быть небольшие простои.

В канун Нового года, 1 января 2025 года, время работы линий общественного транспорта, обслуживающих основные маршруты города, будет продлено в ночное время, в зависимости от линии, до 03:10. Дополнительные отправления осуществляются на трамвайных линиях № 2 и автобусных маршрутах № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83.

Трамвайная линия № 2 в новогоднюю ночь: в 00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10 (отправляется от остановки Лайкмаа в обе стороны).

Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83 (отправляется из центра города) в новогоднюю ночь:

Автобус № 1: в 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправляется от остановки „Хобуяама“ на Нарвском шоссе).

Автобус № 5 (в сторону Мяннику): в 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10 (отправляется от остановки Viru).

Автобус № 5 (в направлении Метсаколи): в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 ((отправляетсяот остановки Viru).

Автобус №8 (в обе стороны): в 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправляется от остановки Балтийского вокзала).

Автобус № 18: в 00:30, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 (отправляется от остановки Viru).

Автобус № 40 (в обе стороны): в 00:30, 00:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, 03:00 (отправляется от становки Театральная площадь).

Автобус № 42 (в обе стороны): в 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15. 02.30, 02.45, 03.00 (отправляется от остановки „Эстония“).