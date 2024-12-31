„Машина летела по тротуару“: нарвитянка, пострадавшая при смертельном ДТП у „Астри“, чудом осталась жива

Анна получила серьезные ушибы рук и ног и сильнейший психологический шок. По просьбе „Нарвской газеты“ она рассказала о случившемся нашим читателям, которые, как и мы, горячо сочувствуют пострадавшей и желают ей скорейшего выздоровления.

Потерпевшая: „мне страшно видеть машины“

“Я шла на работу в Rimi, где мой рабочий день начинается с семи утра. Обычно я иду ближе к краю тротуара и к пешеходному переходу, но из-за дождя решила зайти под крышу у „Астри“. И в этот момент увидела машину, которая взялась неизвестно откуда и просто летела по тротуару боком – и прямо на меня. Дальше все произошло очень быстро. От колонны меня отбросило ударом, я пролетела несколько метров и упала. Когда пришла в себя, то рядом была моя коллега, которая вышла на работу чуть позже, и полицейский“, – рассказала Анна.

По словам Анны, если бы в то утро она оказалась не за колонной, а перед ней, то точно не осталась бы в живых – ей очень повезло, что из-за дождя она немного изменила маршрут. „И просто страшно себе представить, что было бы, если бы ДТП произошло не рано утром, а днем, когда возле „Астри“ много людей и часто гуляют целые компании подростков“, – до сих пор переживает случившееся пострадавшая.

Прибывшая на место скорая доставила ее в Пурускую больницу, где врачи провели полное обследование и, к счастью, не обнаружили серьезных повреждений, а также сотрясения. „Но сейчас я на больничном, потому что много ушибов и трудно ходить. К счастью, со мной родные, которые мне помогают и поддерживают“, – рассказала Анна.Она добавила, что ей очень жаль погибшего молодого парня и его родителей. „Но то, что со мной случилось, трудно забыть. Мне страшно ходить по улицам, страшно видеть машины. Врачи считают, что мне нужна помощь психолога, чтобы справиться с этим“, – рассказала Анна.

Причиной аварии могла стать лысая резина