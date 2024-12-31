СЛОВО ГОДА | Какое слово 2024 года выбрали читатели RusDelfi?
В декабре мы попросили вас, наших читателей, поучаствовать в выборе главного слова 2024 года и готовы поделиться результатами.
Мы спросили вас: „Какое слово, на ваш взгляд, лучше всего характеризует 2024 год в Эстонии? Какие слова в 2024 году прочно вошли в вашу речь в этом году? На какие вы обратили внимание, какие стали слышать чаще вокруг?“
Мы также предупредили, что „понимаем, что год для многих наших читателей был тяжёлый и негативных эмоций очень много, но мы будем рассматривать только цензурные варианты“.
Вы прислали с помощью специальной формы больше 300 вариантов ответов. Несмотря на наше собственное предупреждение, мы не смогли проигнорировать в ТОП-10 слов один из наиболее литературных вариантов, который встречался особенно часто и в целом отражает безрадостную картину, которую вы, наши читатели, наблюдали вокруг себя в 2024 году. Напомним – мы не выбирали наиболее подходящие, с нашей точки зрения, варианты, а анализировали, насколько часто то или иное слово встречается среди ответов, которые мы получили.
ТОП-10 вариантов слова года 2024 по мнению читателей RusDelfi
Автоналог – 75 раз (21.74%)
Налоги – 66 раз (19.14%)
Пенсионный возраст – 28 раз (7.61%)
Ж**а – 9 раз (2.61%)
Забастовка – 9 раз (2.61%)
Война – 9 раз (2.61%)
Безработица – 8 раз (2.32%)
Нищета – 8 раз (2.32%)
Инфляция – 5 раз (1.36%)
Кая Каллас – 5 раз (1.36%)
Безусловным лидером стало слово „автоналог“. Причем некоторые из вас присылали не просто слово, а развернутые комментарии, например: „Автоналог для людей с глубокой степенью инвалидности. Стыдно“.
На втором месте – налоги в целом. „Как счастливы мы были без автоналогов и прочих налогов. Катимся ниже плинтуса“, – написал нам один из читателей. Также мы получали такие варианты ответов как „налоговый беспредел“, „повышение налогов“, „перебор с налогами“, „налоговый год“, „парад налогов“, „фестиваль налогов“ и даже „кабала налогов“, „новые налоги“, „налог с пенсии“, „налог на безопасность“.
Трое из вас также вспомнили знаменитую фразу Каи Каллас, которой она запомнится в своей должности премьер-министра Эстонии: „Налоги не вырастут. И точка“. Кстати, и сама Кая Каллас оказалась в списке на 10-м месте, а вслед за ней, на 11-м - Дональд Трамп, который определенно повлиял на мировую картину в этом году.
Слово под номером 4 не единственное характеризует обстановку в стране в уходящем году. „Рост цен на всё“, „Повышение цен на все продукты питания и электричество“, „Самое бестолковое правительство за всю историю Эстонской республики“, „Тотальный крах экономики и политики“, „Инфляция в Эстонии самая высокая в Европе“, „Обман. Нажива на войне. Тупик дипломатии“, „Мы рабы нашего государства“, „Экономика Эстонии погибает“, „Экономический коллапс“, „Тотальный бардак“, „Скорое уничтожение мира“, „Выбора нет“ – писали нам вы, наши читатели. Непростую картину уходящего года иллюстрируют и такие варианты, как „беспредел“, „некомпетентность“, „крах“, „дно“, „досада“, „терпение“, „провал“, „несправедливость“, „безобразие“, „кризис“.
Помимо непосредственно ставшего, увы, нашей ежедневной реальностью слова „война“, вы также присылали нам названия ее печальных вестников – такие, как, например, „беспилотник“ или „Орешник“.
Трижды были упомянуты большие очереди на границе Нарва–Ивангород. Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков в своей колонке, посвященной окончанию года, назвал словом 2024 года именно „граница в Нарве“.
Не остались без вашего читательского внимания „выборы мэра Таллинна“, „лишение права голоса“, „отопление“ и „образование на эстонском“. Также определенно отражает уходящий год вариант „вотум недоверия“, присланный одним из наших читателей. Не обошлось и без двух упоминаний „квадроберов“ и, конечно, в списке оказались „русофобия“ и „русский язык“.
Но среди массы негативных вариантов был один, пропитанный надеждой, – „Мир в Украине“. Надеемся, что именно эти слова станут главными в 2025 году.