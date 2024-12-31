СЛОВО ГОДА | Какое слово 2024 года выбрали читатели RusDelfi?

Мы спросили вас: „Какое слово, на ваш взгляд, лучше всего характеризует 2024 год в Эстонии? Какие слова в 2024 году прочно вошли в вашу речь в этом году? На какие вы обратили внимание, какие стали слышать чаще вокруг?“

Мы также предупредили, что „понимаем, что год для многих наших читателей был тяжёлый и негативных эмоций очень много, но мы будем рассматривать только цензурные варианты“.

Вы прислали с помощью специальной формы больше 300 вариантов ответов. Несмотря на наше собственное предупреждение, мы не смогли проигнорировать в ТОП-10 слов один из наиболее литературных вариантов, который встречался особенно часто и в целом отражает безрадостную картину, которую вы, наши читатели, наблюдали вокруг себя в 2024 году. Напомним – мы не выбирали наиболее подходящие, с нашей точки зрения, варианты, а анализировали, насколько часто то или иное слово встречается среди ответов, которые мы получили.

ТОП-10 вариантов слова года 2024 по мнению читателей RusDelfi

Автоналог – 75 раз (21.74%) Налоги – 66 раз (19.14%) Пенсионный возраст – 28 раз (7.61%) Ж**а – 9 раз (2.61%) Забастовка – 9 раз (2.61%) Война – 9 раз (2.61%) Безработица – 8 раз (2.32%) Нищета – 8 раз (2.32%) Инфляция – 5 раз (1.36%) Кая Каллас – 5 раз (1.36%)

Безусловным лидером стало слово „автоналог“. Причем некоторые из вас присылали не просто слово, а развернутые комментарии, например: „Автоналог для людей с глубокой степенью инвалидности. Стыдно“.

На втором месте – налоги в целом. „Как счастливы мы были без автоналогов и прочих налогов. Катимся ниже плинтуса“, – написал нам один из читателей. Также мы получали такие варианты ответов как „налоговый беспредел“, „повышение налогов“, „перебор с налогами“, „налоговый год“, „парад налогов“, „фестиваль налогов“ и даже „кабала налогов“, „новые налоги“, „налог с пенсии“, „налог на безопасность“.