Автоналог? Забастовка? Пенсионный возраст? Выбирайте слово года вместе с RusDelfi!

Какое слово, на ваш взгляд, лучше всего характеризует 2024 год в Эстонии? Какие слова в 2024 году прочно вошли в вашу речь в этом году? На какие вы обратили внимание, какие стали слышать чаще вокруг?

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P. S. Мы понимаем, что год для многих наших читателей был тяжёлый и негативных эмоций очень много, но мы будем рассматривать только цензурные варианты.

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