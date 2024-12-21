21.12.2024, 12:54
Автоналог? Забастовка? Пенсионный возраст? Выбирайте слово года вместе с RusDelfi!
ФОТО: Коллаж
В конце года многие издания по всему миру выбирают главное слово, которое отражает и символизирует уходящий год. Мы в редакции RusDelfi тоже решили выяснить, какое слово оказалось в 2024 году самым важным или популярным для жителей Эстонии, и приглашаем вас, наших читателей, поучаствовать в выборе.
Какое слово, на ваш взгляд, лучше всего характеризует 2024 год в Эстонии? Какие слова в 2024 году прочно вошли в вашу речь в этом году? На какие вы обратили внимание, какие стали слышать чаще вокруг?
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P. S. Мы понимаем, что год для многих наших читателей был тяжёлый и негативных эмоций очень много, но мы будем рассматривать только цензурные варианты.