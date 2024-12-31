Проще запретить? В новогоднюю ночь услуга каршеринга Bolt будет недоступна. Но есть исключение!

„Наш приоритет — безопасность клиентов и всех участников дорожного движения. Канун Нового года полон радости и праздника, но часто сопровождается употреблением алкоголя. Сегодня ночью мы ограничиваем доступность услуги Bolt Drive, чтобы предотвратить возможные ДТП. Мы просим клиентов отнестись к этому с пониманием“, — сказал глава эстонского отделения Bolt Drive Максим Палонен.

Нетрезвые водители - бич Эстонии

Полиция признает, что, к сожалению, общая статистика выявления нетрезвых водителей свидетельствует о том, что за последние пять лет ситуация ничуть не улучшилась. „Ежегодно, помимо тотальных проверок, полиция проводит и более целенаправленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Однако для того, чтобы количество нетрезвых водителей существенно сократилось, необходимо разобраться с причиной этих нарушений. Если во вторник в обед мы ловим за рулем совершенно пьяного человека, это явно указывает на алкогольную проблему, которую не решить в рамках ведения производства. „Хоть полиция и направляет все больше и больше попавшихся за рулем пьяных водителей на программы, с помощью которых они смогли бы изменить свое поведение, например в программу „Korralik juht“ или „KOJU“, созданную психологами, но проблемой алкоголя в стране мы должны заниматься шире“, - сказала в сентябре подполковник полиции Сирле Лойго.