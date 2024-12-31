Проще запретить? В новогоднюю ночь услуга каршеринга Bolt будет недоступна. Но есть исключение!(1)
Услуга проката автомобилей Bolt Drive будет недоступна во время празднования Нового года с 31 декабря 22:00 до 01 января 08:00, сообщили в компании. Bolt призывает всех не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и для передвижения в новогоднюю ночь советует отдать предпочтение такси или общественному транспорту.
„Наш приоритет — безопасность клиентов и всех участников дорожного движения. Канун Нового года полон радости и праздника, но часто сопровождается употреблением алкоголя. Сегодня ночью мы ограничиваем доступность услуги Bolt Drive, чтобы предотвратить возможные ДТП. Мы просим клиентов отнестись к этому с пониманием“, — сказал глава эстонского отделения Bolt Drive Максим Палонен.
Пользователи услуги долгосрочной аренды, у которых уже активирована аренда Bolt Drive, могут продолжить начатую поездку даже во время ограничения. Без предварительного бронирования временно пользоваться автомобилем в указанный период невозможно.
Нетрезвые водители - бич Эстонии
Полиция признает, что, к сожалению, общая статистика выявления нетрезвых водителей свидетельствует о том, что за последние пять лет ситуация ничуть не улучшилась. „Ежегодно, помимо тотальных проверок, полиция проводит и более целенаправленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Однако для того, чтобы количество нетрезвых водителей существенно сократилось, необходимо разобраться с причиной этих нарушений. Если во вторник в обед мы ловим за рулем совершенно пьяного человека, это явно указывает на алкогольную проблему, которую не решить в рамках ведения производства. „Хоть полиция и направляет все больше и больше попавшихся за рулем пьяных водителей на программы, с помощью которых они смогли бы изменить свое поведение, например в программу „Korralik juht“ или „KOJU“, созданную психологами, но проблемой алкоголя в стране мы должны заниматься шире“, - сказала в сентябре подполковник полиции Сирле Лойго.
„В Эстонии 40 000 км государственных и местных дорог и почти 50 000 км частных и лесных дорог. По нашим дорогам ездят более 800 000 застрахованных транспортных средств. „Одних ежедневных усилий полиции недостаточно, чтобы сделать нашу дорожную среду безопаснее. В это могут внести свой вклад все жители Эстонии. Начиная с домашнего воспитания, манеры поведения между друзьями и знакомыми и вообще отношений. В том числе осознание того, что пьяный водитель — это потенциальный убийца“, — сказала Лойго.
Спасти жизни близких, друзей и всех остальных людей можно, если не дать человеку, употребившему алкоголь, сесть за руль или сообщить о нетрезвом водителе на номер экстренной помощи 112. Таким образом, полиция может быстро вмешаться и быстро устранить из дорожного движения водителя, опасного для себя и окружающих.
Полиция получает около 10 000 сообщений о нетрезвых водителях в год.
По ситуации на сентябрь в 2024 году пьяные водители стали причиной 311 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 91 человек.