Эксперты финансового сектора предсказывают Эстонии в 2025 году заметный экономический рост

Экономический рост в странах Балтии

2025 год обещает стать позитивным для экономического цикла Балтии. Росту будут способствовать долгожданное снижение процентных ставок и растущая потребность в финансировании. Citadele прогнозирует рост ВВП Латвии на 2,2%, Литвы на 2,9% и Эстонии на 2,4%, причем после нескольких лет спада Эстония наконец выйдет из рецессии.

Более низкие процентные ставки являются важнейшим фактором экономической активности. Ожидается, что до второй половины 2025 года Европейский центральный банк снизит ставки четыре раза, а к лету 2025 года Euribor упадет до 2%. Поскольку Балтийский регион сильно зависит от кредитов с плавающими ставками (92% в Латвии, 94% в Эстонии и 97% в Литве), именно страны Балтии значительно выиграют от сокращения расходов по кредитованию.

„Снижение процентных ставок приведет к увеличению объемов лизинга, инвестиций в жилье и бизнес, а также сделает экономику нашего региона более устойчивой“, - отметила исполнительный директор и председатель правления банка Citadele Рута Эжерскене.

Рынки кредитования: год уверенного роста

Признаки восстановления рынка уже очевидны. За первые девять месяцев 2024 года количество выданных Citadele жилищных кредитов выросло на 86%, а по сравнению с тем же периодом 2023 года объемы финансирования увеличились на 108%. По данным центральных банков стран Балтии, объем новых жилищных кредитов к ноябрю 2024 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, компенсировав зафиксированное в январе 2024 года 7% снижение.

Предприятия также готовятся к увеличению инвестиций. В ноябре 2024 года объем новых бизнес-кредитов в странах Балтии был на 12% выше, чем годом ранее. Растущий спрос демонстрирует уверенность в экономических перспективах региона и усиливает роль банков в стимулировании устойчивого экономического роста.

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