Эксперты финансового сектора предсказывают Эстонии в 2025 году заметный экономический рост
Банк Citadele всматривается в предстоящий 2025 год, который обещает финансовому сектору и экономике стран Балтии как вызовы, так и возможности. Завершающийся 2024 год стал переломным – его характеризуют изменения в денежно-кредитной политике и государственном бюджете, а также рост активности на основных рынках кредитования. Прогноз на 2025 год указывает на экономический рост.
Экономический рост в странах Балтии
2025 год обещает стать позитивным для экономического цикла Балтии. Росту будут способствовать долгожданное снижение процентных ставок и растущая потребность в финансировании. Citadele прогнозирует рост ВВП Латвии на 2,2%, Литвы на 2,9% и Эстонии на 2,4%, причем после нескольких лет спада Эстония наконец выйдет из рецессии.
Более низкие процентные ставки являются важнейшим фактором экономической активности. Ожидается, что до второй половины 2025 года Европейский центральный банк снизит ставки четыре раза, а к лету 2025 года Euribor упадет до 2%. Поскольку Балтийский регион сильно зависит от кредитов с плавающими ставками (92% в Латвии, 94% в Эстонии и 97% в Литве), именно страны Балтии значительно выиграют от сокращения расходов по кредитованию.
„Снижение процентных ставок приведет к увеличению объемов лизинга, инвестиций в жилье и бизнес, а также сделает экономику нашего региона более устойчивой“, - отметила исполнительный директор и председатель правления банка Citadele Рута Эжерскене.
Рынки кредитования: год уверенного роста
Признаки восстановления рынка уже очевидны. За первые девять месяцев 2024 года количество выданных Citadele жилищных кредитов выросло на 86%, а по сравнению с тем же периодом 2023 года объемы финансирования увеличились на 108%. По данным центральных банков стран Балтии, объем новых жилищных кредитов к ноябрю 2024 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, компенсировав зафиксированное в январе 2024 года 7% снижение.
Предприятия также готовятся к увеличению инвестиций. В ноябре 2024 года объем новых бизнес-кредитов в странах Балтии был на 12% выше, чем годом ранее. Растущий спрос демонстрирует уверенность в экономических перспективах региона и усиливает роль банков в стимулировании устойчивого экономического роста.
Налоговые вызовы и диалог с политиками
Несмотря на многообещающие перспективы, 2024 год принес и новые налоговые меры, которые создают дополнительное давление на банки. Среди них – более высокие налоги на прибыль и масштабные фискальные реформы в Латвии и Литве, способные ограничить возможности банков в том, что касается инвестирования в инновации и развитие.
„Определяющим в 2025 году станет конструктивный диалог между политиками и финансовым сектором – с тем, чтобы налоговая политика способствовала как удовлетворению потребностей государственного бюджета, так и поддержанию долгосрочной конкурентоспособности нашей экономики и инвестиционного климата“, - подчеркнула Эжерскене.
Устойчивое финансирование и цифровое развитие
Citadele прогнозирует стабильный спрос на финансирование устойчивых решений, включая солнечные панели. „Инвестиции в экологичные решения не только повышают энергетическую независимость, но и соответствуют целям климатической нейтральности стран Балтии“, - отметила Эжерскене.
Ситуацию в 2025 году также будет определять продолжающаяся цифровизация бизнеса, обусловленная нехваткой рабочей силы. В Эстонии электронные счета для государственных учреждений стали обязательными еще в 2019 году, а в Латвии такой переход произойдет в следующем году. Сотрудничество Citadele в сфере финтеха, например с KLIX и ESTO, будет способствовать дальнейшему ускорению развития электронной коммерции в странах Балтии.
Геополитические и глобальные факторы
Геополитические изменения, включая торговую политику будущего президента США Дональда Трампа, способны повлиять на эстонских производителей, которых может ожидать краткосрочный рост заказов.
В то же время приоритетом для правительств всех стран Балтии остаются расходы на оборону, и в оборонный сектор продолжают вкладываться значительные средства. Тем более важна поддержка банковским сектором государственных и частных инициатив, способствующих укреплению региональной безопасности и устойчивости.
Предотвращение мошенничества и повышение осведомленности клиентов
С ростом объемов электронной коммерции и цифровых платежей возрастают и риски мошенничества. Citadele придает большое значение инвестициям в надежные ИТ-системы и повышению осведомленности клиентов, чтобы противостоять этим рискам. „Способность защищать клиентов от мошенничества становится все более важным фактором, влияющим на выбор людей и доверие к финансовым учреждениям“, - добавила Эжерскене.
Устойчивый и гибкий банковский сектор
2024 год продемонстрировал устойчивость банковского сектора стран Балтии к меняющимся экономическим и нормативным условиям. Продолжение сотрудничества между финансовым сектором и политиками будет иметь в 2025 году решающее значение, чтобы принести в Балтийский регион новые возможности, инновации и устойчивый рост.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.