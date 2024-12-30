ВИДЕО | Полиция назвала причины воскресного трагического ДТП в Нарве

По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 20-летний мужчина, на большой скорости врезался на Таллиннском шоссе в столб светофора, потерял управляемость и его вынесло на расположенный рядом столб торгового центра. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель транспортного средства, который погиб на место происшествия. Молодой человек находился в машине один. В ДТП пострадала также 54-летняя женщина, которая в момент аварии находилась на тротуаре. Скорая помощь доставила женщину в больницу.

„Причиной этой аварии послужило превышение максимально допустимой скорости, а также было установлено, что резина, которая была установлена на данном транспортном средстве не соответствовала техническим требованиям. На данный момент, так как производство еще ведется, точные цифры я назвать не могу, но, судя по повреждениям, которые были обнаружены на месте происшествия, все указывало на то, что допустимая скорость была превышена. И превышена, скажем так, значительно“, – сказал в понедельник руководитель группы Нарвского отделения полиции Эдвард Тимоска.

В момент ДТП дорожное покрытие было мокрым, видимость хорошей. Максимально разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, которое возбудила полиция.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.