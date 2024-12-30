30.12.2024, 19:49
В Тартуской тюрьме заключенный совершил самоубийство(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 25 декабря, в Тартуской тюрьме покончил с собой заключенный, сообщила в своей сводке происшествий за неделю Тюремная служба Эстонии.
Сообщается также, что:
- 27 декабря в Вируской тюрьме в одном из блоков было проведено тестирование на употребление наркотиков заключенных всех камер. У пяти заключенных результаты анализа мочи дали положительный результат.
- 29 декабря один заключенный в Вируской тюрьме совершил попытку побега. Заключенный залез на ограждение внутреннего периметра, после чего был быстро задержан. Возбуждено уголовное дело.
- 29 декабря в Тартуской тюрьме произошла драка между пятью заключенными. Охранник разнял драчунов, их развели по камерам, возбуждено уголовное дело.