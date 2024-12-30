На скользкой дороге автомобиль вынесло с трассы, серьезно пострадал ребенок

Информация о ДТП на 9-м километре шоссе Валга - Уулу поступила в полицию в 17.07.

„По предварительным данным, автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, из-за скользкой дороги вынесло с трассы. В машине было четыре человека“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

„Медики скорой помощи осмотрели людей на месте и приняли решение доставить находившегося в автомобиле 7-летнего ребенка в больницу“, - добавила она.

В понедельник днем в Таллинне произошло два ДТП с участием полицейских автомобилей

Сегодня за короткий промежуток времени произошло два ДТП, в которых участвовали автомобили полиции.

В 12.18 на регулируемом светофором перекрестке у дома 163 по Палдискому шоссе произошло ДТП, где столкнулись двигавшийся в сторону Харку полицейский автомобиль Škoda и совершавший на перекрестке левый поворот легковой автомобиль Dacia Duster, за рулем которого находился 52-летний мужчина. Автомобиль полиции ехал по вызову, реагируя на сообщение, связанное наличием оружия. Скорая помощь доставила 52-летнего водителя Dacia и его пассажира — 50-летнюю женщину — в больницу. Управлявший полицейским автомобилем 29-летний сотрудник полиции и находившийся в машине еще один полицейский не пострадали. Оба водителя были трезвы и имели права соответствующей категории.

Другое ДТП произошло в 12.55 на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Линну теэ: полицейский автомобиль Mercedes-Benz Vito, ехавший по вызову на место ДТП, где был пострадавший, столкнулся на перекрестке с приближавшимся справа на разрешающий сигнал светофора автомобилем Saab 9-3, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Saab и находившегося в качестве пассажира в полицейской машине 23-летнего сотрудника полиции в больницу. 25-летний водитель полицейского автомобиля не пострадал. Водители обоих автомобилей были трезвыми и имели права соответствующей категории.

Все обстоятельства обоих аварий выясняются.