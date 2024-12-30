В Таллинне произошло сразу две аварии с участием полицейских машин: четыре человека доставлены в больницу

„Сегодня за короткий промежуток времени произошло два ДТП, в которых участвовали автомобили полиции. Полицейские регулярно обучаются и тренируются для того, чтобы в ситуации, когда надо очень быстро прибыть на место происшествия, мы добирались туда безопасно для других участников дорожного движения. Мы в самом деле очень осторожны, когда выезжаем по вызову. Но в то же время мы - люди и иногда бывает ошибаемся. Полицейская работа и каждый выезд по вызову таит в себе опасность, потому что ситуация постоянно меняется. Особенно в дорожном движении, где ситуация меняется за считанные секунды“, - отметила оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон..