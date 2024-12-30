В Таллинне произошло сразу две аварии с участием полицейских машин: четыре человека доставлены в больницу(5)
В понедельник днем в Таллинне произошло два ДТП с участием полицейских автомобилей.
„Сегодня за короткий промежуток времени произошло два ДТП, в которых участвовали автомобили полиции. Полицейские регулярно обучаются и тренируются для того, чтобы в ситуации, когда надо очень быстро прибыть на место происшествия, мы добирались туда безопасно для других участников дорожного движения. Мы в самом деле очень осторожны, когда выезжаем по вызову. Но в то же время мы - люди и иногда бывает ошибаемся. Полицейская работа и каждый выезд по вызову таит в себе опасность, потому что ситуация постоянно меняется. Особенно в дорожном движении, где ситуация меняется за считанные секунды“, - отметила оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон..
„Сегодня в 12.18 на регулируемом светофором перекрестке у дома 163 по Палдискому шоссе произошло ДТП, где столкнулись двигавшийся в сторону Харку полицейский автомобиль Škoda и совершавший на перекрестке левый поворот легковой автомобиль Dacia Duster, за рулем которого находился 52-летний мужчина. Автомобиль полиции ехал по вызову, реагируя на сообщение, связанное наличием оружия. Скорая помощь доставила 52-летнего водителя Dacia и его пассажира — 50-летнюю женщину — в больницу. Управлявший полицейским автомобилем 29-летний сотрудник полиции и находившийся в машине еще один полицейский не пострадали. Оба водителя были трезвы и имели права соответствующей категории.
Другое ДТП произошло в 12.55 на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Линну теэ: полицейский автомобиль Mercedes-Benz Vito, ехавший по вызову на место ДТП, где был пострадавший, столкнулся на перекрестке с приближавшимся справа на разрешающий сигнал светофора автомобилем Saab 9-3, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Saab и находившегося в качестве пассажира в полицейской машине 23-летнего сотрудника полиции в больницу. 25-летний водитель полицейского автомобиля не пострадал. Водители обоих автомобилей были трезвыми и имели права соответствующей категории.
Все обстоятельства обоих аварий выясняются. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП“, - сообщила Бяренсон.