РЕЙТИНГ | Какие рабочие вакансии были в Эстонии в 2024 году самыми популярными?(4)
В 2024 году объявление о вакансиях, опубликованные на портале CVKeskus.ee, собрали более 40 миллионов просмотров, число поступивших заявок за год выросло на 8,3%, превысив отметку в 1,9 миллиона. Самой востребованной вакансией в этом году стала должность специалиста по поддержке клиентов — возможность полностью удаленной работы привлекла почти 1300 человек.
Хотя в 2024 году ожидалось восстановление рынка труда, но этого не произошло, и количество вакансий продолжило снижаться — за год на 21%. Начиная с третьего квартала работодатели стали немного активнее заниматься подбором персонала, и поэтому сокращение числа вакансий замедлилось (но всё же не достигло уровня предыдущего года).
Больше всего по сравнению с 2023 годом сократилось число вакансий для разнорабочих, за год оно упало на 24%. Существенно меньше в этом году было вакансий для квалифицированных работников (на 21%)
Меньше всего повлияло снижение активности работодателей по поиску персонала на руководящих работников и специалистов высшего звена — число вакансий для этой категории работников сократилось всего на 4%. Для остальной части конторских работников число предложений о работе было на 11% меньше, чем в прошлом году.
Если смотреть по сферам деятельности, то в этом году было гораздо меньше вакансий в правоохранительном секторе и сфере безопасности, а также в сфере инфотехнологий и сфере обслуживания, где число предложений сократилось на 37%, 33% и 32% соответственно. Из крупных секторов меньше всего снижение активности работодателей было замечено в областях здравоохранения и образования, где количество вакансий сократилось соответственно на 6% и 15%. В строительстве и механической сфере вакансий стало меньше на 19% и 20% соответственно.
Потенциальные работники были активны в поиске работы
Ищущие работу лица уже отправили на портале объявлений о работе CVKeskus.ee более 1,9 миллиона заявок работодателям, что на 8,3% больше, чем в 2023 году.
„Так как число вакансий имело тенденцию к снижению, а потенциальные работники активно искали новые рабочие места, то конкуренция в поиске работы возросла“, - пояснила происходящее на рынке труда менеджер по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.
По словам Адлер, наибольшая конкуренция наблюдается в сфере ассистирования, где, по последним данным, на одно рабочее место претендуют в среднем 109 человек. Более 100 претендентов на одну вакансию сейчас также в секторе транспорта и логистики, не отстает и сектор маркетинга с 98 претендентами на одно место.
„Самый низкий уровень конкуренции в настоящее время наблюдается в государственном секторе и сфере образования, где на одну вакансию в среднем претендуют соответственно 16 и 18 человек“, - добавила Адлер.
Более 1000 ищущих работу лиц (1154) претендовали также на одну из самых популярных должностей оператора по вводу данных.
На высоких местах в рейтинге популярности была одна из вакансий упаковщика, где за одно рабочее место конкурировали 1105 человек. А за самую востребованную вакансию складского работника боролись более 1000 человек.
В число самых желаемых в этом году вакансий вошли ассистент по продажам, оформитель возврата, ассистент по закупкам и логистике, а также курьер.