РЕЙТИНГ | Какие рабочие вакансии были в Эстонии в 2024 году самыми популярными?

Хотя в 2024 году ожидалось восстановление рынка труда, но этого не произошло, и количество вакансий продолжило снижаться — за год на 21%. Начиная с третьего квартала работодатели стали немного активнее заниматься подбором персонала, и поэтому сокращение числа вакансий замедлилось (но всё же не достигло уровня предыдущего года).

Больше всего по сравнению с 2023 годом сократилось число вакансий для разнорабочих, за год оно упало на 24%. Существенно меньше в этом году было вакансий для квалифицированных работников (на 21%)

Меньше всего повлияло снижение активности работодателей по поиску персонала на руководящих работников и специалистов высшего звена — число вакансий для этой категории работников сократилось всего на 4%. Для остальной части конторских работников число предложений о работе было на 11% меньше, чем в прошлом году.

Если смотреть по сферам деятельности, то в этом году было гораздо меньше вакансий в правоохранительном секторе и сфере безопасности, а также в сфере инфотехнологий и сфере обслуживания, где число предложений сократилось на 37%, 33% и 32% соответственно. Из крупных секторов меньше всего снижение активности работодателей было замечено в областях здравоохранения и образования, где количество вакансий сократилось соответственно на 6% и 15%. В строительстве и механической сфере вакансий стало меньше на 19% и 20% соответственно.

Потенциальные работники были активны в поиске работы

Ищущие работу лица уже отправили на портале объявлений о работе CVKeskus.ee более 1,9 миллиона заявок работодателям, что на 8,3% больше, чем в 2023 году.

„Так как число вакансий имело тенденцию к снижению, а потенциальные работники активно искали новые рабочие места, то конкуренция в поиске работы возросла“, - пояснила происходящее на рынке труда менеджер по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.