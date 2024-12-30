Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

Согласно заявление Байдена, этот пакет военной помощи предполагает как немедленные, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерийских снарядов и „других критически важных вооружений“.

Новый пакет включает в себя военные поставки из запасов Пентагона на 1,25 миллиарда, а также помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на 1,22 миллиарда.

По программе USAI Пентагон заключает контракты на производство вооружений, а не передает уже готовое оружие. На доставку оружия в рамках USAI могут уйти месяцы или годы. В сообщении Белого дома отмечается, что это последние средства, доступные по данной программе.

8 декабря RusDelfi сообщал, что США предоставили Украине новый „значительный“ пакет военной помощи на сумму 988 миллионов долларов (около 934 млн евро), передает DW. Заявленная цель помощи - „обеспечить Украину средствами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией“. Это 22-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Джо Байдена в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В этот пакет помощи вошли беспилотники, танки, бронемашины, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также необходимое оборудование и запчасти для артиллерийских систем.

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