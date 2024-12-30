Опрос: сколько жители Эстонии потратят на встречу Нового года?

Конец года часто оказывается сложным периодом в финансовом плане. Покупка рождественских подарков и продуктов на праздничный стол оставили свой след на банковском счёте, а Новый год ещё впереди. Согласно опросу, 29% населения планируют встретить Новый год с бюджетом 50-100 евро, 15% – 100-200 евро и 7% – более 200 евро. Больше всего на праздники тратят жители Ида-Вирумаа: 30% из них планируют потратить более 100 евро. Люди с более высокими доходами также тратят больше.

„Например, 37% респондентов с ежемесячной чистой зарплатой более 2001 евро потратят на празднование Нового года более 100 евро, 17% – более 200 евро“, – говорит руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

На новогодние подарки 15% населения планируют потратить менее 50 евро, десятая часть населения рассчитывает на 50-100 евро и столько же – на 100-200 евро. 7% населения планируют купить подарки на сумму более 200 евро. Значительная часть, 43%, не потратит на подарки ничего. „Большинство жителей Эстонии, 58%, не дарят подарки на Новый год или, по крайней мере, не планируют тратить деньги. Значительное отличие наблюдается у русскоязычных людей, 92% из которых будут дарить подарки, часто с бюджетом 100-200 евро“, – говорит Улла.

Для покупки подарков 75% людей используют имеющийся баланс банковского счёта, 19% заранее откладывают деньги, а 4% пользуются кредитной карточкой.

Почти 70% населения будут встречать Новый год дома, 23% – с друзьями и родственниками, а 6% планируют отправиться в путешествие. Люди в возрасте 40-49 лет и с чистым доходом 1501-1700 евро чаще всего строят планы путешествий. Из всех путешественников 65% планируют отправиться за границу, 21% – внутренние туристы, а 4% путешествуют как по Эстонии, так и за ее пределами. „За границу чаще всего ездят семейные пары, то есть те, у кого в семье два человека, и люди в возрасте 30-39 лет“, – говорит Улла.

Опрос был проведён в начале декабря, и в нём приняли участие 1000 человек.

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