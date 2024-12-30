Руководитель Enefit: мы не будем менять цены действующих пакетов электроэнергии с фиксированной стоимостью

„В течение срока действия договора мы никогда в одностороннем порядке не меняли цену на пакеты электроэнергии с фиксированной стоимостью. Мы не делали этого во время энергетического кризиса, не будем делать этого и сейчас“, — сказала председатель правления Enefit Келли Тосс-Каазик.

„С помощью пакетов электроэнергии с фиксированной ценой Enefit ставит целью обеспечить клиентам чувство уверенности в течение всего срока действия договора, независимо от его продолжительности“, — отметила Тосс-Каазик. „Все клиенты, пользующиеся пакетом электроэнергии Enefit с фиксированной ценой, могут быть уверены, что в течение согласованного периода цена на электроэнергию в договоре не изменится“, — заверила она.

Руководитель Enefit добавила, что при заключении новых договоров на электроэнергию предприятие исходит из действующей на конкретный момент рыночной цены на электроэнергию, что является обычной практикой ценообразования. Если договор с фиксированной ценой уже заключен, то эта цена действует для клиента до конца срока действия договора.

Почти 66 процентов розничных клиентов Enefit выбрали пакет с фиксированной ценой разной продолжительности, наибольшей популярностью в последние месяцы пользовался годовой пакет.

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