Власти Таллинна оставили ребенка с глубокой инвалидностью без опорного лица. Родители обратились в суд

12-летний Андреас всю свою жизнь вел ожесточенную борьбу за то, чтобы быть таким, как все: вставать, есть, двигаться, ходить в школу. Андреас родился на два месяца раньше срока, несмотря на это - здоровым, но его дальнейшую жизнь определила внутрибольничная инфекция, приобретенная в Таллиннской детской больнице, из-за осложнени которой он заболел менингитом и получил повреждение головного мозга.