Новости Эстонии
30.12.2024, 14:45

Власти Таллинна оставили ребенка с глубокой инвалидностью без опорного лица. Родители обратились в суд

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Вице-мэр: Заботиться о ребенке - обязанность родителя!
Моника (слева) была опорным лицом Андреаса в течение восьми лет. Городские власти считают, что вместо нее эту роль должна выполнять мать Андреаса, Маре Лейтен, которая в настоящее время является официальным попечителем
Моника (слева) была опорным лицом Андреаса в течение восьми лет. Городские власти считают, что вместо нее эту роль должна выполнять мать Андреаса, Маре Лейтен, которая в настоящее время является официальным попечителем
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Решение чиновников по защите детей не предоставлять услугу опорного лица противоречит мнению врача и экспертной группы о том, что необходимо для развития ребенка.

12-летний Андреас всю свою жизнь вел ожесточенную борьбу за то, чтобы быть таким, как все: вставать, есть, двигаться, ходить в школу. Андреас родился на два месяца раньше срока, несмотря на это - здоровым, но его дальнейшую жизнь определила внутрибольничная инфекция, приобретенная в Таллиннской детской больнице, из-за осложнени которой он заболел менингитом и получил повреждение головного мозга.

Активные родители приложили большие усилия, чтобы способствовать развитию Андреаса. Например, они посещали специальные лечебные сеансы в США и разработали методы терапии, которым научились там вместе с опорным лицом. Если до сих пор сотрудничество с городом было хорошее, то теперь, в конце года, семья была потрясена новым решением таллиннских властей. Ранее Андреас получал услугу индивидуального помощника, а его родители - услугу попечения, но теперь администрация района Хааберсти решила оставить его без опорного лица.

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