30.12.2024, 14:45
Власти Таллинна оставили ребенка с глубокой инвалидностью без опорного лица. Родители обратились в суд(5)
Вице-мэр: Заботиться о ребенке - обязанность родителя!
ФОТО: | Delfi Meedia
Решение чиновников по защите детей не предоставлять услугу опорного лица противоречит мнению врача и экспертной группы о том, что необходимо для развития ребенка.
12-летний Андреас всю свою жизнь вел ожесточенную борьбу за то, чтобы быть таким, как все: вставать, есть, двигаться, ходить в школу. Андреас родился на два месяца раньше срока, несмотря на это - здоровым, но его дальнейшую жизнь определила внутрибольничная инфекция, приобретенная в Таллиннской детской больнице, из-за осложнени которой он заболел менингитом и получил повреждение головного мозга.
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