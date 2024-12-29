Глава МИД Эстонии: в Грузии для выхода из кризиса нужно провести новые выборы

„В Грузии следовало бы провести новые выборы, чтобы народ смог бы демократическим путем выразить свою волю, и страна могла бы выйти из кризиса, - сказал Цахкна, по словам которого из опубликованного доклада Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) выясняется, что парламентские выборы в Грузии были проведены на фоне масштабных фальсификаций и запугивания.