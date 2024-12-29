Новости Эстонии
29.12.2024, 20:11

Глава МИД Эстонии: в Грузии для выхода из кризиса нужно провести новые выборы

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Gabrielius Landsbergise visiit Eestisse
Gabrielius Landsbergise visiit Eestisse
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с главами МИД еще семи Северных и Балтийских стран с совместным заявлением, в котором министры призвали власти Грузии применить рекомендации ОБСЕ и рассмотреть на основании этих рекомендаций возможность проведения новых выборов.

„В Грузии следовало бы провести новые выборы, чтобы народ смог бы демократическим путем выразить свою волю, и страна могла бы выйти из кризиса, - сказал Цахкна, по словам которого из опубликованного доклада Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) выясняется, что парламентские выборы в Грузии были проведены на фоне масштабных фальсификаций и запугивания.

„Жители Грузии к сегодняшнему дню уже месяц митингуют на улицах, ясно высказывая свое недовольство тем, что правящая партия ведет их страну в сторону от демократии, европейских ценностей и евроинтеграции, - отметил Цахкна. -

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