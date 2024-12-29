29.12.2024, 20:11
Глава МИД Эстонии: в Грузии для выхода из кризиса нужно провести новые выборы(25)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с главами МИД еще семи Северных и Балтийских стран с совместным заявлением, в котором министры призвали власти Грузии применить рекомендации ОБСЕ и рассмотреть на основании этих рекомендаций возможность проведения новых выборов.
„В Грузии следовало бы провести новые выборы, чтобы народ смог бы демократическим путем выразить свою волю, и страна могла бы выйти из кризиса, - сказал Цахкна, по словам которого из опубликованного доклада Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) выясняется, что парламентские выборы в Грузии были проведены на фоне масштабных фальсификаций и запугивания.
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