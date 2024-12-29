Алиев о крушении азербайджанского самолета: огорчает, что три дня не слышали от России ничего, кроме бредовых версий

По словам Алиева, повреждения извне самолёт получил около аэропорта города Грозный, после чего практически потерял управление. „Мы знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесённое самолету“, - цитирует Алиева „Интерфакс“. Агентство отмечает, что эти комментарии политик сделал в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.

Президент Азербайджана отметил, что окончательная версия крушения станет известна после расшифровки „чёрных ящиков“. Но, по его словам, фюзеляж самолета весь был в пробоинах, что исключает версию о столкновении со стаей птиц.

Алиев выразил уверенность, что самолет AZAL был сбит не специально. Но одновременно он высказал мнение, что некоторые круги в России хотели замять вопрос. „Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести“, - сказал Алиев. Он выразил сожаление тем, что первые три дня в Баку „не слышали от России ничего, кроме бредовых версий“.

Также, по словам Ильхама Алиева, 27 декабря Азербайджан передал российской стороне три требования в связи с авиакатастрофой: принести извинения, признать вину и наказать виновных. Первое из этих требований, по его словам, было выполнено в субботу.

Контекст

25 декабря на юго-западе Казахстана потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек. Позже депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на „Агентство“.