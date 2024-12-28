Путин принес извинения президенту Азербайджана за „трагический инцидент“ с самолетом Azerbaijan Airlines

Согласно сообщению, Путин принес извинения в связи с тем, что „трагический инцидент“ произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.

„В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения“, — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле также сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Российские власти утверждают, что „допрашиваются гражданские и военные специалисты“.

25 декабря на юго-западе Казахстана потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек. Позже депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на „Агентство“.

„Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. <…> Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость“, — сказал Мусабеков азербайджанскому агентству Turan.

Несмотря на запросы пилотов об экстренной посадке, российские аэропорты отказали в приеме самолета. Ему было приказано продолжать полет через Каспийское море в направлении Актау. Источники также сообщили, что на протяжении полета системы GPS-навигации самолета были заглушены.

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