Насколько в Эстонии за год подорожал бюджетный новогодний стол?

„В 2023 году стоимость новогоднего застолья составила 44,07 евро, а в 2024-м – 45,25 евро. Но в этом году очень многое мне удалось купить по скидке. Например, колбасу, булку, яйца, икру. Предложения меня очень порадовали“, – рассказала журналистка в эфире передачи „Горизонт“.

Она уточнила, что прошлом году тазик оливье ей обошелся в 5,18 евро, в этом году – 5,87 евро. Соответственно, ингредиенты для салата подорожали на 13,32%.

„По сравнению с прошлым годом разница есть. Ни для кого не сюрприз, что цены выросли. Но, кстати, не на все продукты. Меня приятно удивили цены на овощи. Я обошла пять известных магазинов – Selver, Maxima, Prisma, Grossi и Rimi – и сравнила цены“, - добавила Росток.

Особенно приятно, что некоторые продукты стоили даже меньше, чем в 2023-м: Росток отметила, что в этом году приобрела красную икру форели со скидкой за 45,90 евро/кг, что ниже прошлогодней цены (49,90 евро/кг).

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