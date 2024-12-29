„Хотели нормально работать, а получили интриги за спиной“: депутат Владимир Жаворонков о том, почему не смог работать в коалиции мэра и проголосовал за вотум

— Если бы не вы, то Яан Тоотс остался бы на месте мэра?

— Мэра сняли стараниями 16 рук.

— Но вы сыграли в этом значимую роль? Месяц назад перешли в коалицию мэра, а теперь неожиданно ушли из нее? Почему?

— Здесь надо объяснять позицию трех человек, которые вышли из фракции Respekt и сначала присоединились к коалиции мэра, но отказались в итоге от нее (это депутаты Владимир Жаворонков, Анна Коваленко и Андрей Яковлев - ред.). Буду откровенным, партнеры по коалиции нас подвели. Не успела коалиция начать работать, стало известно, что Вадим Орлов и Алексей Евграфов ведут сепаратные переговоры у нас за спиной. Причем ведут их с группой Михаила Стальнухина, чтобы нашу неудобную тройку заменить на других людей, поскольку у нас был перечень требований, с которым мы заходили в коалицию. Не все эти требования они собирались выполнять, а точнее, не собирались выполнять вовсе.

Партнеры по коалиции нас подвели. Не успела коалиция начать работать, стало известно, что Вадим Орлов и Алексей Евграфов ведут сепаратные переговоры у нас за спиной.

— Расскажите об этих требованиях. С чем не согласны депутаты из фракции Центристской партии?

— Одно из них — установление трудового мира в музее. Я настаивал на том, что бесконечные цепления к директору музея выставляют город в неприглядном виде, я требовал, чтобы эта эскалация прекратилась. Мне было обещано, что к декабрьскому заседанию совета музея все закончится. На самом деле на этом заседании выросли новые обвинения, и ситуация подогрелась.

К числу наших требований относилось также разумное комплектование совета Нарвской больницы. Поскольку больница сейчас получила очень большие деньги на реновацию, для меня было принципиально важно, чтобы они действительно расходовались, куда нужно. Я требовал, чтобы этот совет был сформирован пропорционально, чтобы была возможность отслеживать ситуацию и реагировать в случае тревожных событий. Мне отказали во введении туда людей, которым доверяет наша группа. Совет, который выбрали, для меня абсолютно непрозрачен и подозрителен.