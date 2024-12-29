„Хотели нормально работать, а получили интриги за спиной“: депутат Владимир Жаворонков о том, почему не смог работать в коалиции мэра и проголосовал за вотум
Второй за месяц вотум недоверия Яану Тоотсу состоялся, и 28 декабря мэром Нарвы вновь стала Катри Райк. Политики из ныне оппозиционной, а еще пару дней назад коалиционной фракции Центристской партии, говорят, что ключевую роль в таком положении дел сыграл внефракционный депутат, новый заместитель председателя Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков. RusDelfi выяснил у Жаворонкова, почему он несколько раз за короткий период времени изменил свое решение.
— Если бы не вы, то Яан Тоотс остался бы на месте мэра?
— Мэра сняли стараниями 16 рук.
— Но вы сыграли в этом значимую роль? Месяц назад перешли в коалицию мэра, а теперь неожиданно ушли из нее? Почему?
— Здесь надо объяснять позицию трех человек, которые вышли из фракции Respekt и сначала присоединились к коалиции мэра, но отказались в итоге от нее (это депутаты Владимир Жаворонков, Анна Коваленко и Андрей Яковлев - ред.). Буду откровенным, партнеры по коалиции нас подвели. Не успела коалиция начать работать, стало известно, что Вадим Орлов и Алексей Евграфов ведут сепаратные переговоры у нас за спиной. Причем ведут их с группой Михаила Стальнухина, чтобы нашу неудобную тройку заменить на других людей, поскольку у нас был перечень требований, с которым мы заходили в коалицию. Не все эти требования они собирались выполнять, а точнее, не собирались выполнять вовсе.
Партнеры по коалиции нас подвели. Не успела коалиция начать работать, стало известно, что Вадим Орлов и Алексей Евграфов ведут сепаратные переговоры у нас за спиной.
— Расскажите об этих требованиях. С чем не согласны депутаты из фракции Центристской партии?
— Одно из них — установление трудового мира в музее. Я настаивал на том, что бесконечные цепления к директору музея выставляют город в неприглядном виде, я требовал, чтобы эта эскалация прекратилась. Мне было обещано, что к декабрьскому заседанию совета музея все закончится. На самом деле на этом заседании выросли новые обвинения, и ситуация подогрелась.
К числу наших требований относилось также разумное комплектование совета Нарвской больницы. Поскольку больница сейчас получила очень большие деньги на реновацию, для меня было принципиально важно, чтобы они действительно расходовались, куда нужно. Я требовал, чтобы этот совет был сформирован пропорционально, чтобы была возможность отслеживать ситуацию и реагировать в случае тревожных событий. Мне отказали во введении туда людей, которым доверяет наша группа. Совет, который выбрали, для меня абсолютно непрозрачен и подозрителен.
Кроме того, например, Вадим Орлов участвует сразу в четырех советах — это слишком. У одного человека сосредоточены все рычаги контроля. Кроме того, места в советах стали предметом торга.
Многие депутаты, благодаря участию в советах, за 100-300-500 евро покупают себе поддержку и распоряжаются миллионами. Они потом строят за городской счет частные дороги, остановки, приобретают машины, раздавая подряды „своим фирмам“, создавая ненужные должности, наполняя их непрофессиональными, но до мозга костей преданными им и лояльными „кадрами“, и тем самым опустошая городской бюджет и не давая развиваться действительно важным и нужным городу учреждениям, инициативным и профессиональным людям.
И еще два момента — это проект реформы управы, который не двигается, и он при этом оказался не оригинальным, а заимствованным у управы времён Катри Райк. А также требование оптимизации спортивных учреждений и объектов, которое встретило у Евграфова яростное противодействие. Мы хотели нормально работать, а получили интриги за спиной.
— Яан Тоотс сказал в интервью, что „вам что-то такое предложили“ во фракции Respekt. Расскажите, что?
— Ответ простой на это — мнение центристов о том, что все продается и все покупается — неверно. О людях по себе не судят. У людей ещё есть убеждения, которые приводят в политику. Убеждения и заставили меня уйти от людей, которые нагло и цинично раздают то, что им не принадлежит, открыто торгуя местами и должностями, доходами и дотациями из городского бюджета.
Мы изначально не воспринимались как партнеры в новой коалиции, и любые обещания были пустыми. Хотя мы со своей стороны честно выполняли наши обещания: не дали снять мэра при первом вотуме недоверия и зампредседателя горсобрания, публично и первыми вышли из фракции Respekt, поддержали коалиционные поправки при принятии бюджета. Когда к нам были вопросы от фракции Евграфова, что мы при голосовании за годовой бюджет поддерживаем оппозицию, то я спросил, а какой пункт коалиционного соглашения мы нарушаем. Вопросы сразу прекратились, потому что никаких пунктов в этом коалиционном договоре не было. Этот договор вообще „шедевр“ документализма.
Для Евграфова фигура Тоотса очень неудобна. Он мешал Евграфову быть первым номером на будущих выборах, мешал осуществлению „политического бизнеса“
— Потеря Тоотса для фракции Центристской партии — это большая потеря?
— Для Евграфова фигура Тоотса очень неудобна. Он мешал Евграфову быть первым номером на будущих выборах, мешал осуществлению „политического бизнеса“, в этом, считаю, Тоотс был молодец. Поэтому Евграфов вел всегда двойную игру. Не очень-то впрягаясь за Тоотса, он сознательно и нас троих провоцировал на выход из коалиции. Он знает отлично, что я не переношу алчности, он знал, что я не смирюсь с четырьмя советами Орлова. И Евграфов сам подтолкнул нас, чтобы столкнуть Тоотса с места мэра. Напрямую он этого сделать не мог из-за строгой внутрипартийной дисциплины центристов, поэтому сделал все нашими руками.
Беда Тоотса в том, что он мягок, доверчив и совершенно не разбирается в нарвских депутатах, не знает толком истории их взаимоотношений. Причем истории с его угрозами в адрес ряда депутатов лишь подчеркивает его политическую близорукость и беспомощность. Между перерезанием ленточек, красивыми фотками и настоящей коалиционной работой — дистанция огромного размера.