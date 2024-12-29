Elering: для обеспечения энергетической безопасности Эстонии нужно около 200 млн евро

Климатическая политика Эстонии ориентирована на достижение к 2050 году климатической нейтральности, а к 2030 году страна должна производить из возобновляемых источников столько же электроэнергии, сколько потребляет внутренний рынок. На практике это означает, что Эстонии потребуются управляемые генерирующие мощности на те периоды, когда ветра или солнечного света будет мало.

Пока в качестве такого резерва выступают сланцевые электростанции, в будущем ожидается, что эта роль перейдет к газовым станциям и накопителям электроэнергии. Согласно плану развития, в связи с этим вырастет роль газовой сети в обеспечении энергетической безопасности и электроснабжения.

„Чтобы обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность и надежность снабжения общества, в течение 25 лет до 2050 года в передающую сеть потребуется вложить около 200 млн евро. Учитывая объем работ по продлению срока службы сети, эти работы должны начаться уже в ближайшие годы“, – говорится в плане развития Elering.

Согласно прогнозу, после 2035 года потребление газа начнет снижаться, однако пиковое потребление будет уменьшаться медленнее.

Этой зимой, по данным Elering, каналы поставок в регионе позволяют обеспечивать надежное снабжение.

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