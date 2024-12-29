Зеленский: что бы ни говорил Путин, европейские правила должны быть сильнее

О том, что Украина обращается к властям Евросоюза, заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает „РБК-Украина“. Жалоба связана с ультиматумом со стороны премьер-министра Словакии, пригрозившего приостановить поставки электроэнергии Украине, если та не откажется от планов прекратить транзит российского газа в Европу.

„Мы бы очень хотели, чтобы в Европейском союзе все соблюдали те нормы и регуляции, которой сегодня существуют“, — подчеркнул Галущенко. Он сообщил, что обратился к еврокомиссару по энергетике, к ENTSO-Е (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии) и к Энергетическому сообществу ЕС, „чтобы эти вопросы рассмотрели соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства“.

Контекст

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря записал обращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии „оценит ситуацию и возможные ответные меры“. Среди таких мер Фицо назвал остановку поставок электроэнергии в Украину.

Так как в результате российских ударов уничтожены более 80% энергетических объектов Украины, то избежать отключения электроэнергии в Украине нынешней зимой можно будет в том числе за счет импорта электроэнергии из Европы, говорил глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий. В настоящее время из Словакии в Украину поступает примерно 19% общего импортируемого Украиной электричества. В начале октября Фицо обещал, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

В своем обращении Фицо назвал прекращение Украиной транзита газа „чрезвычайно дорогостоящим жестом“, за который заплатит весь Евросоюз.