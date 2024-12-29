Зеленский: что бы ни говорил Путин, европейские правила должны быть сильнее
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении сообщил, что провел встречу с министром энергетики и премьер-министром и говорил с ними об импорте электричества из ЕС в Украину через Словакию. Зеленский снова раскритиковал главу правительства Словакии Фицо и напомнил об общих европейских правилах.
О том, что Украина обращается к властям Евросоюза, заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает „РБК-Украина“. Жалоба связана с ультиматумом со стороны премьер-министра Словакии, пригрозившего приостановить поставки электроэнергии Украине, если та не откажется от планов прекратить транзит российского газа в Европу.
„Мы бы очень хотели, чтобы в Европейском союзе все соблюдали те нормы и регуляции, которой сегодня существуют“, — подчеркнул Галущенко. Он сообщил, что обратился к еврокомиссару по энергетике, к ENTSO-Е (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии) и к Энергетическому сообществу ЕС, „чтобы эти вопросы рассмотрели соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства“.
Контекст
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря записал обращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии „оценит ситуацию и возможные ответные меры“. Среди таких мер Фицо назвал остановку поставок электроэнергии в Украину.
Так как в результате российских ударов уничтожены более 80% энергетических объектов Украины, то избежать отключения электроэнергии в Украине нынешней зимой можно будет в том числе за счет импорта электроэнергии из Европы, говорил глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий. В настоящее время из Словакии в Украину поступает примерно 19% общего импортируемого Украиной электричества. В начале октября Фицо обещал, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.
В своем обращении Фицо назвал прекращение Украиной транзита газа „чрезвычайно дорогостоящим жестом“, за который заплатит весь Евросоюз.
„Европейский союз заплатит еще около 120 миллиардов евро в связи с повышением цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет около полумиллиарда евро на транзитных сборах, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова победили русских, не так ли?“ — сказал премьер Словакии.
По его словам, Словакия столкнется с ростом цен на газ, а также окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение премьера Словакии отрезать Украине электроэнергию пророссийским и недальновидным шагом. Он заявил, что за угрозами Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину явно стоит российский президент Владимир Путин.
„Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов“, – отметил украинский президент.