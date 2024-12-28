Роберт Фицо допустил прекращение поставок энергии Украине

„Если потребуется“, Словакия будет готова с января 2025 года прекратить поставки в Украину электроэнергии, в которой остро нуждается эта страна при сбоях в сети. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ожидаемое с 1 января прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Словацкое онлайн-издание Cas цитирует его вечером в пятницу, 27 декабря.

„После первого дня января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если потребуется, мы прекратим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается в случае сбоев в сети. Или мы договоримся о другом варианте действий“, - указал Фицо.

По его мнению, прекращение транзита российского газа через Украину - „это не просто пустой политический жест, а чрезвычайно дорогостоящий жест, за который будет платить весь Европейский Союз, включая Словакию“. При этом Словакии в краткосрочной перспективе грозит повышение цен на газ, предупредил глава правительства страны. „После перекрытия украинского транзита Словакия окажется в конце цепочки поставок газа по альтернативным маршрутам с запада, юга или севера, а не в ее начале, как это было до сих пор“, - поясняют авторы Cas.

Кроме прочего, Роберт Фицо выразил мнение, что при остановке поставок российского газа в ЕС выиграют, в первую очередь, США. Между тем Евросоюз, учитывая повышение цен, заплатит в 2025 и 2026 годах за газ и электроэнергию на 120 млрд евро больше нынешнего уровня, утверждает Фицо. По его подсчетам, на транзитных сборах Словакия потеряет около 0,5 млрд евро, а Украина - почти 1 млрд евро.

Прекращение транзита российского газа через Украину

Контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года. Москва и Киев не смогли договориться о его продлении. При этом до сих пор обе стороны соблюдали договор о поставках газа и после 24 февраля 2022 года, несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину. Даже захват ВСУ ключевой газораспределительной станции в городе Суджа не помешал продолжению поставок. Независимо от того, кто контролирует Суджу сейчас, украинская сторона намерена с 7 часов утра 1 января 2025 года перекрыть газовый вентиль в связи с отсутствием каких-либо контрактов. Эту позицию Украины поддерживает и Еврокомиссия.

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