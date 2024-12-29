ФОТО | Ночной пожар вспыхнул в результате поджога
В ночь на воскресенье в Сууре-Яани (Вильяндимаа) в жилом доме загорелась пристройка. Спасатели считают, что причиной пожара, по всей видимости, стало неосторожное курение.
Информация о пожаре поступила спасателям в 23.59. Прибыв на место, они обнаружили, что открытым пламенем горит сарай, расположенный рядом с жилым домом.
Пожарным удалось быстро потушить огонь, и на близлежащие строения он не перекинулся. Как дом, так и сарай были заброшены. В сарае было очень много различного мусора.
Поскольку в сарае не было электричества и он был заброшен, то, по мнению спасателей, речь может идти о поджоге.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.
Если вы заметили пожар:
Сообщите по телефону экстренной службы.
Если пожар небольшой и безопасно для вас, попытайтесь потушить его подручными средствами.
Покиньте зону опасности и предупредите других.