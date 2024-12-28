Работы по ликвидации утечки СПГ на шоссе Таллинн-Пярну продолжились и в субботу

Спасательный департамент прогнозировал, что ликвидировать утечку СПГ удастся к полудню субботы, но работы все еще продолжаются.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Янек Сынум сказал ERR в субботу, что спасатели ищут способ переместить протекающую цистерну с места аварии в другое место, но пока решение не найдено. Поэтому невозможно предсказать, когда на этом участке дороги вновь откроется движение.

Из-за опасности взрыва на месте происшествия обозначена опасная зона радиусом 300 метров, где проходят спасательные работы. В этом районе имеется хутор, двое жителей которого были эвакуированы. Жителям домов, расположенных дальше, было приказано закрыть окна и в случае необходимости быть готовыми к эвакуации.

Около 7 утра пятницы полиция сообщила о подробностях происшествия. 26 декабря, незадолго до 21:07, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ, на 35-м километре дороги Таллинн-Пярну, где автомобиль Škoda врезался в дорожное заграждение. Затем автомобиль вылетел в кювет справа, а шина „Шкоды“ влетела в встречный автомобиль, направлявшийся в сторону Пярну. Другие участники дорожного движения попытались помочь водителю выброшенной в кювет „Шкоды“ и остановились на шоссе. Подъехавшие сзади автомобили не успели остановиться, и произошло цепное столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. За рулем „Шкоды“ находился 58-летний мужчина, полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака , скорая помощь осмотрела людей на месте, и никто не нуждался в госпитализации. „Точное состояние опьянения водителя Škoda будет установлено в ходе экспертизы, обстоятельства ДТП уточняются“, - добавил он.

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