Мошенники используют неожиданные методы для обмана: бумажные письма

„Люди все больше привыкают к QR-кодам и начинают использовать их более уверенно. Это привлекло внимание мошенников. Киберпреступники все чаще используют QR-коды для мошенничества, чтобы обойти традиционные меры безопасности. В данном случае они пользуется тем фактом, что большинство людей не думают, что кибератаки можно осуществлять и на бумаге. Не все думают, что QR-код на бумаге может быть так же опасен, как зараженная ссылка в папке со спамом в вашем почтовом ящике“, — говорит Арнольдас Лукошюс, эксперт по инновациям Tele2. По его словам, хакеры начали печатать и распространять зараженные QR-коды в Швейцарии. Национальный центр кибербезопасности этой страны предупредил жителей о кибератаках с использованием традиционной почтовой службы. Мошенники заявляют, что являются представителями MeteoSwiss — Швейцарского федерального бюро метеорологии и климатологии. Конверты с фальшивками внутри раздавались случайным людям с помощью ничего не подозревающих почтальонов.