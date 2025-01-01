Мнение
01.01.2025, 16:47

Ханс Х. Луйк: Рождественские праздники, святые принципы и соглашения, которые помогают жить

 
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
Ханс Х Луйк, предприниматель, издатель
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Не знаю, осознал ли Папа Франциск, что дал Владимирy Путину пощечину. К Рождеству глава Ватикана подтвердил эстонцам свою святость.

Священник Эдуард Профитлих с улицы Нигулисте (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.) был замучен коллегами Путина из советского НКВД еще до приведения в исполнение смертного приговора в Кировской области в 1942 году.

Годом позже в ту же Кировскую область был отправлен и мой дед Ханс Луйк, который там и умер от рук НКВД.

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