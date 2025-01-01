01.01.2025, 16:47
Ханс Х. Луйк: Рождественские праздники, святые принципы и соглашения, которые помогают жить
ФОТО: | Delfi Meedia
Не знаю, осознал ли Папа Франциск, что дал Владимирy Путину пощечину. К Рождеству глава Ватикана подтвердил эстонцам свою святость.
Священник Эдуард Профитлих с улицы Нигулисте (которого папа Франциск на днях признал блаженным - прим. ред.) был замучен коллегами Путина из советского НКВД еще до приведения в исполнение смертного приговора в Кировской области в 1942 году.
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