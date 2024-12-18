В Эстонии появился первый католический святой: архиепископа Эдуарда Профитлиха причислят к лику блаженных

В соответствии с правилами Святого престола, беатификация состоится в Таллинне через несколько месяцев, сообщила пресс-служба Эстонской католической церкви. Официальная дата беатификации будет объявлена в январе 2025 года.

Это историческое событие для всей Эстонии и эстонского народа. Архиепископ Эдуард Профитлих, следуя предложению Папы, оставаясь верным себе и Богу, решил разделить общую судьбу многих эстонцев. Он остался в Эстонии с народом и церковью, которую так любил, хотя у него была возможность уехать на родину в Германию. Он остался верным своему призванию и Богу до конца, что привело его к мученической смерти в Кировской тюрьме в Советской России.

Римско-католическая церковь давно ждала этого дня, поскольку процесс беатификации длится уже более 21 года и является первой в истории Эстонской католической церкви, а также одной из первых во всех скандинавских странах с XVI века. Таким образом, решение Папы является знаковым для Эстонии.

Таллиннская епархия начнёт подготовку к великому церковному событию в 2025 году, и надеется, что месса по случаю беатификации состоится весной следующего года. Епархия сообщит точное время и место проведения торжественного события при первой возможности.

Важно отметить, что беатификация совпадает с юбилейным годом 2025 для всего католического мира, традиция которого восходит к 1300 году, когда Бонифаций VIII призвал всех верующих отпраздновать первый юбилей. Это историческое церковное событие привлечет значительное внимание по всему миру, и католики Эстонии будут стремиться провести его достойно и заметно.

Эдуард Профитлих родился родился в Германии, в Бирресдорфе. После изучения философии и теологии в Валкенбурге Профитлих в 1922 году переехал в Польшу, где изучал в докторантуре философию и теологию. Затем он работал приходским священником в польском Оппельне и немецком Гамбурге.