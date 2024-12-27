МК Эстония
27.12.2024, 16:15

Где взять деньги перед Новым годом? Топ‑13 возможностей дополнительного заработка в декабре

 
Вита Жукова
Если не хватает денег на новогодние подарки: в декабре есть масса способов заработать! Иллюстративное фото
Если не хватает денег на новогодние подарки: в декабре есть масса способов заработать! Иллюстративное фото
ФОТО: Коллаж: Марек Паю | freepik.com

Отмечать праздники с каждым годом становится все дороже: инфляция, увеличение цен и все этому сопутствующее. Некоторым людям бывает даже трудно найти денег на подарок близким. „МК-Эстония“ узнавала, какие „быстрые“ декабрьские вакансии есть у нас в стране.

В декабре – множество возможностей для заработка, особенно – в преддверии Нового года. С приближением праздников возрастает спрос на различные товары и услуги.

Для молодежи этот месяц становится отличным временем для работы в качестве курьера, официанта или продавца.

А люди постарше могут предложить свои услуги в приготовлении традиционных праздничных блюд или продаже рождественских угощений и украшений. Все более популярными становятся подарочные наборы, рукодельные изделия и уникальные товары ручной работы.

В то же время многие начинают искать возможности подработки, стремясь не только улучшить свои финансовые дела, но и почувствовать атмосферу праздника.

„МК-Эстония“ собрала 15 самых популярных вакансий в праздники, которые могут помочь подзаработать перед Рождеством и Новым годом.

Продавец фейерверков

Сезонная работа продавцом фейерверков – это возможность прикоснуться к магии праздников и подарить людям минуты радости. Продавцы фейерверков становятся не просто торговцами, но и создателями волшебства. Объявлений о вакансиях продавцов фейерверков на сайтах cv.ee и cvkeskus.ee достаточно много.

Требования: возраст не менее 18 лет и знание эстонского языка. Также приветствуется знание русского и английского языков. В приоритете – хорошие коммуникативные навыки, корректность, точность и честность кандидата.

Оплата: начиная от 8,5 евро в час.

Таксист

Для многих садиться за руль в праздники значит лишать себя веселья. Люди по всей стране ездят в гости, в рестораны или клубы, и для этого им нужно такси. А если еще и погода плохая, то спрос на услугу резко возрастает. С учетом высоких тарифов на поездки можно подзаработать больше за меньшее время.

Если нужно собрать самые выгодные заказы – стоит поработать в Новый год и первые дни января. Многие водители устраивают себе длинные смены.

Требования: для регистрации нужно предоставить фото паспорта, прав, техпаспорта машины. Авто должно быть от 2000 года выпуска. Возраст – не моложе 18 лет; владение национальным языком; наличие смартфона, подключенного к местному оператору связи.

Оплата: например, компания Bolt обещает заработок до 145 евро за один день.

Выплаты – каждую неделю.

Курьер

Работу курьером можно найти круглый год, а в декабре эти услуги востребованы еще больше: одним нужно доставить подарки, другим – срочно докупить горошек или селедку для салата. Такая работа подойдёт практически для всех.

Требования: особых навыков не требуется. Новичков всему обучат и сумки предоставят. Плюс и в том, что можно самостоятельно выбрать район и график работы.

Оплата: Bolt обещает заработок до 130 евро в день. Выплаты еженедельно. Wolt обещает выплаты дважды в месяц.

Продавец елок

Перед праздниками появляется множество объявлений о работе для продавцов елок на площадках по всей стране. В обязанность продавца входит распаковка дерева, оформление торговой зоны, продажа елей и закрытие зоны в вечернее время. Рабочий день длится 8–9 часов. Объявления можно найти на сайтах cvkeskus.ee и cv.ee

Требования: хорошая физическая форма, так как некоторые ели могут весить до 20 кг! И также готовность целый день работать на улице – особенно в мороз. Необходимо также знание эстонского языка и хорошие коммуникативные навыки.

Оплата: от 8,50 евро в час.

Сборщик заказов (в магазины и э-магазины)

В декабре эта вакансия приобрела популярность из-за роста спроса на услуги доставки. Основные обязанности – комплектование заказов в магазине или на складе, проверка товаров (например, контроль сроков годности) и подготовка их к передаче клиентам или курьерам. В некоторых случаях круг задач может расширяться, включая участие в инвентаризации, доставку заказов, обслуживание покупателей на кассе или общение с клиентами по телефону. Плюсами такого заработка является то, что можно выбрать магазин рядом с домом и подходящий график.

Требования: возраст – от 18 лет, готовность к физическому труду, активность и скорость, добросовестность, владение эстонским языком на уровне общения.

Оплата: от 5,5 евро в час.

Помощник в кафе

Например, в Reval café в Viru keskus требуется специалист по выпечке и украшению пипаркооков. „Если вы любите запах пряников и рождественскую музыку, этот декабрьский вызов – это то, что нужно!“ – говорят работодатели.

Требования: коллектив кафе ждет сообразительного и креативного пекаря и декоратора традиционного печенья. От кандидата ожидают художественного чутья и любви к выпечке, желания работать, добросовестности, а также знания эстонского на уровне общения.

Оплата: 8,5–9 евро в час.

Официант

В декабре в заведениях общепита – аншлаг. Кафе и рестораны привлекают к работе весь штат, а также нанимают временный персонал. Открываются вакансии официантов, барменов и бариста. Из плюсов: гибкий график, возможность устроиться на работу без опыта, чаевые и бесплатное питание. Эта подработка подойдёт тем, кто любит быть в движении и много общаться. Смена в большинстве заведений длится 12 часов, и почти всё это время вам предстоит консультировать гостей по меню, принимать и приносить заказы, заниматься сервировкой, успевать вовремя забирать посуду и приносить счёт, а также создавать атмосферу гостеприимства и праздника.

Требования: знание эстонского и русского, пригодится и знание английского. А также – коммуникабельность, вежливость и доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, знание эстонского и английского языков. Приветствуется знание и других языков, а также опыт работы.

Оплата: от 5 евро в час.

Продажа самодельных новогодних подарков и украшений

Ручная работа сейчас особенно ценится, и, если у вас есть навыки в рукоделии, можно создавать и продавать уникальные изделия. Сувениры, предметы интерьера, магниты, мыло, свечи в виде символа наступающего года и подарки с новогодней символикой перед праздниками разбирают как горячие пирожки. Продавать такие вещи можно, рекламируя свое умение в соцсетях, например, на платформах Инстаграм или Фейсбук. Также в том же Фейсбуке существует множество тематических групп, где можно выставить свой товар на продажу. Главное – ваш полет фантазии!

Требования: нужна смелость и умение фотографировать, пригодятся и навыки общения в социальных сетях.

Оплата: цену регулируете вы самостоятельно.

Посудомойщица

Есть отрасли, где предпраздничные недели – жаркая пора. Одна из них – ресторанный бизнес. Компании организуют корпоративные мероприятия. Да и в целом, рестораны и кафе – это самый простой способ получения дофамина: съесть вкусное блюдо, поговорить с близкими, улучшить настроение и получить возможность отдохнуть, особенно в предвкушении праздников. На сайте „коротких“ вакансий Goworkabit мы насчитали 6 таких объявлений. Причем выбрать можно именно те дни и смены, которые вам подходят.

Требования: трудолюбие, добросовестность, надежность, скорость, чистоплотность, позитивное отношение к работе и коллективу.

Оплата: от 5 до 8 евро в час.

„Рождественский помощник“ в магазин

Перед праздниками и большие торговые центры, и маленькие магазинчики ощущают наплыв клиентов. Кто-то ищет подарки, а кто-то заблаговременно закупает маринованные огурчики или „розовый майонез“ для селедки под шубой. На сайтах cv.ee и cvkeskus.ee – несколько подобных вакансий.

Например, магазин товаров для дома Jysk ищет перед Рождеством помощника, в чьи обязанности входит выкладка товаров, дружелюбное обслуживание клиентов и подготовка магазина к различным акциям. Или, если вам ближе мир красоты, можно устроиться на подработку в магазин косметики Lush.

Требования: любовь к чистоте и порядку, вам нравится общаться с клиентами, у вас – хорошая физическая выносливость, вы умеете работать быстро и владеете эстонским языком на уровне общения.

Оплата: 5–6 евро в час, иногда предлагают еще и бонусы.

Сдача помещений в аренду

Популярность посуточной аренды помещений (как жилых, так и нежилых) возрастает на новогодние праздники в разы. Фирмы снимают площади под корпоративы, частные клиенты – для проведения мероприятий или отдыха. Прийти в подготовленное и украшенное место, отметить, а потом спокойно отбыть – мечта, а не праздник. Все хлопоты по подготовке помещения и приведению его в порядок, когда всё закончится, ложатся на плечи владельца.

Это окупается, ведь стоимость аренды в праздники существенно возрастает. Часто люди спохватываются и спешат запрыгнуть в последний вагон под самый Новый год. Так что, если вы – счастливый владелец очаровательного домика, и, например, сами улетаете на праздники в теплую страну, то сдать его можно за очень приличную сумму.

Требования: наличие собственного помещения, умение разместить объявление о его сдаче на портале недвижимости, сайте объявлений или в соцсетях.

Оплата: зависит от размера помещения.

Няня

Да, уход за чьим-то ребёнком – большая ответственность. Плюс – гибкий график, подрабатывать няней можно столько, сколько вам необходимо, даже на выходных во время отдыха от основной работы. Много предложений о работе няней можно найти, например, в группе „Ищу/предлагаю услуги няни в Таллинне“, которая размещена на платформе Фейсбук.

Требования: умение обращаться с детьми, опыт, иногда нужно знание эстонского и английского.

Оплата: от 10 евро в час.

Приготовление праздничной или домашней еды на заказ

Организация праздничного застолья – задача не из легких и быстрых. Особенно востребованной среди клиентов оказывается домашняя кухня. Почему бы не порадовать себя и своих близких запеченной под тестяной корочкой нежной говядиной в сливках, ароматным жульеном, селедкой под шубой и настоящими бабушкиными голубцами? Однако одна мысль о том, сколько времени придется провести в магазинах, покупая ингредиенты, и на кухне у плиты, может полностью отбить желание что-либо готовить. Важно заранее продумать меню, учесть предпочтения всех гостей и постараться красиво накрыть стол.

И многие ищут возможности избавиться от необходимости тратить силы и время на самостоятельное приготовление пищи. Перед праздниками очень часто появляются объявления о поиске домашнего повара. Свои услуги также

можно прорекламировать на электронных платформах. Никуда не девается и „сарафанное радио“. Попробуйте рассказать своим друзьям и знакомым, что готовы накрыть для них праздничный стол из ваших фирменных вкуснейших блюд!

Требования: умение вкусно готовить и красиво оформлять блюда, соблюдение гигиены и чистота на кухне.

Оплата: какую цену назначить за килограмм оливье или салата с крабовыми палочками – решать исключительно вам.

Исследование

Люди начали экономить на подарках

Ежегодный предрождественский опрос потребителей, проведенный SEB, показал, что 56% жителей Эстонии намерены потратить на рождественские подарки до 250 евро, а четверть опрошенных желают сократить свои праздничные траты, сообщает BNS.

И хотя более половины жителей нашей страны планируют расходы сократить, то 18% готовы потратить, наоборот, больше.

Доля тех, кто готов выложить на подарки свыше 250 евро, возросла с 12% в прошлом году до 22% в этом.

В сравнении с другими балтийскими странами, эстонцы являются наиболее щедрыми дарителями: лишь 11% латвийцев и 17% литовцев тратят подобные суммы. Это свидетельствует о том, что экономические условия влияют на рождественские расходы, но люди ищут те эмоциональные моменты, которые предоставляет процесс дарения.

По мнению руководителя проекта в сегменте частных клиентов SEB Виктории Ткач, молодежь быстрее реагирует на всевозможные предложения, что позволяет им находить выгодные цены. В то же время пожилые люди часто оказываются менее восприимчивыми к рекламным акциям или имеют ограниченный доступ к ним.

„Около трети людей планируют приобретать подарки во время крупных распродаж, причем среди них увеличилось число тех, кто активно отслеживает такие события по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, большинство оставляют покупку подарков на последние две недели перед Рождеством“, – отмечает Ткач.

Также наблюдается рост числа импульсивных покупателей. Граждане Эстонии, Латвии и Литвы зачастую совершают покупки без предварительного планирования. В Эстонии таких респондентов – 33%, причем основная группа среди них – пенсионеры.

На протяжении года почти 19% людей задумываются о рождественских подарках и покупают их по необходимости. Эта практика наиболее выражена среди людей с низкими доходами, для которых предрождественские траты составляют значительное количество бюджета.

Представитель SEB подчеркивает, что покупка подарков в течение года помогает избежать спонтанных и чрезмерных расходов в последние дни, обеспечивая душевное равновесие и продуманный выбор.

Личный опыт

Как подзаработать перед праздниками?

Каролина (34) работает няней уже не один год. Девушка говорит, что спрос на няню актуален всегда, а не только в праздники. Каролина готова принимать деток хоть каждый день, но непосредственно в новогоднюю ночь и на Рождество – никогда.

„Это время я провожу исключительно со своей семьей, так как сама – трижды мама. И из принципа на новогодние праздники не сижу с детками, так как считаю, что это семейный праздник, а малыши – неотъемлемая часть семьи. Таковы мои принципы. Я могу с утра подстраховать и предоставить свои услуги, но именно в сам праздник – нет“, – заявляет Каролина.

За свою работу няня берет 10 евро в час, и цену в предпраздничные дни не повышает.

„С нового года, наверное, цену придется увеличить, хоть очень не хочется“, – вздыхает девушка.

А вот няня Динара (31) берет за свои услуги 14 евро в час, но в ее обязанности входит не только посидеть с ребенком и позаниматься с ним, но порой и приготовить несложные блюда и сделать легкую уборку в квартире.

„Дети быстро осознают, что няня, хоть и взрослая, подчиняется их родителям. Многие из них начинают не просто спорить с ней, но и командовать, порой унижая или показывая ей её место. Говорят что-то вроде: „Это моя квартира, и не ты здесь главный!“ Сердиться на ребёнка – глупо: он чувствует себя частью семьи, и если родители ставят няню ниже себя, он легко подхватывает это отношение. Такие моменты – самые сложные для меня в работе няней, – говорит Динара. – А еще бывает, что мама зачастую ожидает от няни действий, которые сама не делает. Например, может запретить приносить еду ребенку во время просмотра мультфильмов, в то время как сама делает это. Ребёнок начинает считать няню строгой, а маму – доброй. В стрессовые моменты мама способна накричать на детей, а если я подниму голос, её реакция может быть непредсказуемой“.

Если говорить о работе в предпраздничные дни декабря, то, по словам Динары, спрос на ее услуги – действительно выше.

„Мало кто просит посидеть с ребенком в саму новогоднюю ночь, но по выходным в декабре от клиентов обычно нет отбоя. У родителей – корпоративные мероприятия и различные предпраздничные посиделки с друзьями, – рассказывает она. – Если поступают такие просьбы, то я соглашаюсь только в том случае, если ребенок будет ночевать у меня. Был уже горький опыт, что родители обещали забрать ребенка, допустим, в 22:00, а потом до них было не дозвониться до самого утра. Так что мне спокойнее, если я знаю, что ребенка заберут только утром. И малыш выспится, и родители нагуляются“.

Галина Яковлевна (68) – повар на пенсии. В предпраздничное время женщина подрабатывает тем, что готовит домашние блюда для своих знакомых. Как-то рекламировать свои услуги пенсионерка стесняется, но говорит, что и „сарафанное радио“ работает неплохо.

„Да и не успела бы я наготовить столько. Силы уже не те, кухня небольшая, – говорит пенсионерка. – Чаще всего на праздники заказывают классические блюда: оливье, различные салаты, сельдь под шубой и жаркое из свинины. Пару лет назад поступил заказ на фаршированного гуся. Ничего, сделала, хоть времени ушло и прилично!“

Она добавляет: „А в этом году у меня новая кулинарная „фишка“ – я предлагаю фаршированную рыбу. Можно щуку, а если хотите, то и карпа. Но карп подороже выйдет. Это очень вкусно!“

А еще, по словам пенсионерки, стало модным заказывать „похмельный“ суп на 1 января: солянку, кислые щи или рассольник.

„Это мне вообще нетрудно, – улыбается пенсионерка. – К нам с дедом обычно первого января дети с внуками приезжают. Так они тоже за обе щеки уплетают такие супчики. А какая мне разница – 3 литра сварить или 10? За суп больших денег не беру. Как будто бы просто делюсь“.

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