Где взять деньги перед Новым годом? Топ‑13 возможностей дополнительного заработка в декабре

Личный опыт

Каролина (34) работает няней уже не один год. Девушка говорит, что спрос на няню актуален всегда, а не только в праздники. Каролина готова принимать деток хоть каждый день, но непосредственно в новогоднюю ночь и на Рождество – никогда.

„Это время я провожу исключительно со своей семьей, так как сама – трижды мама. И из принципа на новогодние праздники не сижу с детками, так как считаю, что это семейный праздник, а малыши – неотъемлемая часть семьи. Таковы мои принципы. Я могу с утра подстраховать и предоставить свои услуги, но именно в сам праздник – нет“, – заявляет Каролина.

За свою работу няня берет 10 евро в час, и цену в предпраздничные дни не повышает.

„С нового года, наверное, цену придется увеличить, хоть очень не хочется“, – вздыхает девушка.

А вот няня Динара (31) берет за свои услуги 14 евро в час, но в ее обязанности входит не только посидеть с ребенком и позаниматься с ним, но порой и приготовить несложные блюда и сделать легкую уборку в квартире.

„Дети быстро осознают, что няня, хоть и взрослая, подчиняется их родителям. Многие из них начинают не просто спорить с ней, но и командовать, порой унижая или показывая ей её место. Говорят что-то вроде: „Это моя квартира, и не ты здесь главный!“ Сердиться на ребёнка – глупо: он чувствует себя частью семьи, и если родители ставят няню ниже себя, он легко подхватывает это отношение. Такие моменты – самые сложные для меня в работе няней, – говорит Динара. – А еще бывает, что мама зачастую ожидает от няни действий, которые сама не делает. Например, может запретить приносить еду ребенку во время просмотра мультфильмов, в то время как сама делает это. Ребёнок начинает считать няню строгой, а маму – доброй. В стрессовые моменты мама способна накричать на детей, а если я подниму голос, её реакция может быть непредсказуемой“.

Если говорить о работе в предпраздничные дни декабря, то, по словам Динары, спрос на ее услуги – действительно выше.

„Мало кто просит посидеть с ребенком в саму новогоднюю ночь, но по выходным в декабре от клиентов обычно нет отбоя. У родителей – корпоративные мероприятия и различные предпраздничные посиделки с друзьями, – рассказывает она. – Если поступают такие просьбы, то я соглашаюсь только в том случае, если ребенок будет ночевать у меня. Был уже горький опыт, что родители обещали забрать ребенка, допустим, в 22:00, а потом до них было не дозвониться до самого утра. Так что мне спокойнее, если я знаю, что ребенка заберут только утром. И малыш выспится, и родители нагуляются“.

Галина Яковлевна (68) – повар на пенсии. В предпраздничное время женщина подрабатывает тем, что готовит домашние блюда для своих знакомых. Как-то рекламировать свои услуги пенсионерка стесняется, но говорит, что и „сарафанное радио“ работает неплохо.

„Да и не успела бы я наготовить столько. Силы уже не те, кухня небольшая, – говорит пенсионерка. – Чаще всего на праздники заказывают классические блюда: оливье, различные салаты, сельдь под шубой и жаркое из свинины. Пару лет назад поступил заказ на фаршированного гуся. Ничего, сделала, хоть времени ушло и прилично!“

Она добавляет: „А в этом году у меня новая кулинарная „фишка“ – я предлагаю фаршированную рыбу. Можно щуку, а если хотите, то и карпа. Но карп подороже выйдет. Это очень вкусно!“

А еще, по словам пенсионерки, стало модным заказывать „похмельный“ суп на 1 января: солянку, кислые щи или рассольник.