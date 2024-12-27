Где взять деньги перед Новым годом? Топ‑13 возможностей дополнительного заработка в декабре
Отмечать праздники с каждым годом становится все дороже: инфляция, увеличение цен и все этому сопутствующее. Некоторым людям бывает даже трудно найти денег на подарок близким. „МК-Эстония“ узнавала, какие „быстрые“ декабрьские вакансии есть у нас в стране.
В декабре – множество возможностей для заработка, особенно – в преддверии Нового года. С приближением праздников возрастает спрос на различные товары и услуги.
Для молодежи этот месяц становится отличным временем для работы в качестве курьера, официанта или продавца.
А люди постарше могут предложить свои услуги в приготовлении традиционных праздничных блюд или продаже рождественских угощений и украшений. Все более популярными становятся подарочные наборы, рукодельные изделия и уникальные товары ручной работы.
В то же время многие начинают искать возможности подработки, стремясь не только улучшить свои финансовые дела, но и почувствовать атмосферу праздника.
„МК-Эстония“ собрала 15 самых популярных вакансий в праздники, которые могут помочь подзаработать перед Рождеством и Новым годом.
Продавец фейерверков
Сезонная работа продавцом фейерверков – это возможность прикоснуться к магии праздников и подарить людям минуты радости. Продавцы фейерверков становятся не просто торговцами, но и создателями волшебства. Объявлений о вакансиях продавцов фейерверков на сайтах cv.ee и cvkeskus.ee достаточно много.
Требования: возраст не менее 18 лет и знание эстонского языка. Также приветствуется знание русского и английского языков. В приоритете – хорошие коммуникативные навыки, корректность, точность и честность кандидата.
Оплата: начиная от 8,5 евро в час.
Таксист
Для многих садиться за руль в праздники значит лишать себя веселья. Люди по всей стране ездят в гости, в рестораны или клубы, и для этого им нужно такси. А если еще и погода плохая, то спрос на услугу резко возрастает. С учетом высоких тарифов на поездки можно подзаработать больше за меньшее время.
Если нужно собрать самые выгодные заказы – стоит поработать в Новый год и первые дни января. Многие водители устраивают себе длинные смены.
Требования: для регистрации нужно предоставить фото паспорта, прав, техпаспорта машины. Авто должно быть от 2000 года выпуска. Возраст – не моложе 18 лет; владение национальным языком; наличие смартфона, подключенного к местному оператору связи.
Оплата: например, компания Bolt обещает заработок до 145 евро за один день.
Выплаты – каждую неделю.
Курьер
Работу курьером можно найти круглый год, а в декабре эти услуги востребованы еще больше: одним нужно доставить подарки, другим – срочно докупить горошек или селедку для салата. Такая работа подойдёт практически для всех.
Требования: особых навыков не требуется. Новичков всему обучат и сумки предоставят. Плюс и в том, что можно самостоятельно выбрать район и график работы.
Оплата: Bolt обещает заработок до 130 евро в день. Выплаты еженедельно. Wolt обещает выплаты дважды в месяц.
Продавец елок
Перед праздниками появляется множество объявлений о работе для продавцов елок на площадках по всей стране. В обязанность продавца входит распаковка дерева, оформление торговой зоны, продажа елей и закрытие зоны в вечернее время. Рабочий день длится 8–9 часов. Объявления можно найти на сайтах cvkeskus.ee и cv.ee
Требования: хорошая физическая форма, так как некоторые ели могут весить до 20 кг! И также готовность целый день работать на улице – особенно в мороз. Необходимо также знание эстонского языка и хорошие коммуникативные навыки.
Оплата: от 8,50 евро в час.
Сборщик заказов (в магазины и э-магазины)
В декабре эта вакансия приобрела популярность из-за роста спроса на услуги доставки. Основные обязанности – комплектование заказов в магазине или на складе, проверка товаров (например, контроль сроков годности) и подготовка их к передаче клиентам или курьерам. В некоторых случаях круг задач может расширяться, включая участие в инвентаризации, доставку заказов, обслуживание покупателей на кассе или общение с клиентами по телефону. Плюсами такого заработка является то, что можно выбрать магазин рядом с домом и подходящий график.
Требования: возраст – от 18 лет, готовность к физическому труду, активность и скорость, добросовестность, владение эстонским языком на уровне общения.
Оплата: от 5,5 евро в час.
Помощник в кафе
Например, в Reval café в Viru keskus требуется специалист по выпечке и украшению пипаркооков. „Если вы любите запах пряников и рождественскую музыку, этот декабрьский вызов – это то, что нужно!“ – говорят работодатели.
Требования: коллектив кафе ждет сообразительного и креативного пекаря и декоратора традиционного печенья. От кандидата ожидают художественного чутья и любви к выпечке, желания работать, добросовестности, а также знания эстонского на уровне общения.
Оплата: 8,5–9 евро в час.
Официант
В декабре в заведениях общепита – аншлаг. Кафе и рестораны привлекают к работе весь штат, а также нанимают временный персонал. Открываются вакансии официантов, барменов и бариста. Из плюсов: гибкий график, возможность устроиться на работу без опыта, чаевые и бесплатное питание. Эта подработка подойдёт тем, кто любит быть в движении и много общаться. Смена в большинстве заведений длится 12 часов, и почти всё это время вам предстоит консультировать гостей по меню, принимать и приносить заказы, заниматься сервировкой, успевать вовремя забирать посуду и приносить счёт, а также создавать атмосферу гостеприимства и праздника.
Требования: знание эстонского и русского, пригодится и знание английского. А также – коммуникабельность, вежливость и доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, знание эстонского и английского языков. Приветствуется знание и других языков, а также опыт работы.
Оплата: от 5 евро в час.
Продажа самодельных новогодних подарков и украшений
Ручная работа сейчас особенно ценится, и, если у вас есть навыки в рукоделии, можно создавать и продавать уникальные изделия. Сувениры, предметы интерьера, магниты, мыло, свечи в виде символа наступающего года и подарки с новогодней символикой перед праздниками разбирают как горячие пирожки. Продавать такие вещи можно, рекламируя свое умение в соцсетях, например, на платформах Инстаграм или Фейсбук. Также в том же Фейсбуке существует множество тематических групп, где можно выставить свой товар на продажу. Главное – ваш полет фантазии!
Требования: нужна смелость и умение фотографировать, пригодятся и навыки общения в социальных сетях.
Оплата: цену регулируете вы самостоятельно.
Посудомойщица
Есть отрасли, где предпраздничные недели – жаркая пора. Одна из них – ресторанный бизнес. Компании организуют корпоративные мероприятия. Да и в целом, рестораны и кафе – это самый простой способ получения дофамина: съесть вкусное блюдо, поговорить с близкими, улучшить настроение и получить возможность отдохнуть, особенно в предвкушении праздников. На сайте „коротких“ вакансий Goworkabit мы насчитали 6 таких объявлений. Причем выбрать можно именно те дни и смены, которые вам подходят.
Требования: трудолюбие, добросовестность, надежность, скорость, чистоплотность, позитивное отношение к работе и коллективу.
Оплата: от 5 до 8 евро в час.
„Рождественский помощник“ в магазин
Перед праздниками и большие торговые центры, и маленькие магазинчики ощущают наплыв клиентов. Кто-то ищет подарки, а кто-то заблаговременно закупает маринованные огурчики или „розовый майонез“ для селедки под шубой. На сайтах cv.ee и cvkeskus.ee – несколько подобных вакансий.
Например, магазин товаров для дома Jysk ищет перед Рождеством помощника, в чьи обязанности входит выкладка товаров, дружелюбное обслуживание клиентов и подготовка магазина к различным акциям. Или, если вам ближе мир красоты, можно устроиться на подработку в магазин косметики Lush.
Требования: любовь к чистоте и порядку, вам нравится общаться с клиентами, у вас – хорошая физическая выносливость, вы умеете работать быстро и владеете эстонским языком на уровне общения.
Оплата: 5–6 евро в час, иногда предлагают еще и бонусы.
Сдача помещений в аренду
Популярность посуточной аренды помещений (как жилых, так и нежилых) возрастает на новогодние праздники в разы. Фирмы снимают площади под корпоративы, частные клиенты – для проведения мероприятий или отдыха. Прийти в подготовленное и украшенное место, отметить, а потом спокойно отбыть – мечта, а не праздник. Все хлопоты по подготовке помещения и приведению его в порядок, когда всё закончится, ложатся на плечи владельца.
Это окупается, ведь стоимость аренды в праздники существенно возрастает. Часто люди спохватываются и спешат запрыгнуть в последний вагон под самый Новый год. Так что, если вы – счастливый владелец очаровательного домика, и, например, сами улетаете на праздники в теплую страну, то сдать его можно за очень приличную сумму.
Требования: наличие собственного помещения, умение разместить объявление о его сдаче на портале недвижимости, сайте объявлений или в соцсетях.
Оплата: зависит от размера помещения.
Няня
Да, уход за чьим-то ребёнком – большая ответственность. Плюс – гибкий график, подрабатывать няней можно столько, сколько вам необходимо, даже на выходных во время отдыха от основной работы. Много предложений о работе няней можно найти, например, в группе „Ищу/предлагаю услуги няни в Таллинне“, которая размещена на платформе Фейсбук.
Требования: умение обращаться с детьми, опыт, иногда нужно знание эстонского и английского.
Оплата: от 10 евро в час.
Приготовление праздничной или домашней еды на заказ
Организация праздничного застолья – задача не из легких и быстрых. Особенно востребованной среди клиентов оказывается домашняя кухня. Почему бы не порадовать себя и своих близких запеченной под тестяной корочкой нежной говядиной в сливках, ароматным жульеном, селедкой под шубой и настоящими бабушкиными голубцами? Однако одна мысль о том, сколько времени придется провести в магазинах, покупая ингредиенты, и на кухне у плиты, может полностью отбить желание что-либо готовить. Важно заранее продумать меню, учесть предпочтения всех гостей и постараться красиво накрыть стол.
И многие ищут возможности избавиться от необходимости тратить силы и время на самостоятельное приготовление пищи. Перед праздниками очень часто появляются объявления о поиске домашнего повара. Свои услуги также
можно прорекламировать на электронных платформах. Никуда не девается и „сарафанное радио“. Попробуйте рассказать своим друзьям и знакомым, что готовы накрыть для них праздничный стол из ваших фирменных вкуснейших блюд!
Требования: умение вкусно готовить и красиво оформлять блюда, соблюдение гигиены и чистота на кухне.
Оплата: какую цену назначить за килограмм оливье или салата с крабовыми палочками – решать исключительно вам.