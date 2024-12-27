Состояние пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Пыхья-Таллинне спасателей стабильное
В результате пожара в Пыхья-Таллинне вечером 25 декабря два человека погибли, в ходе спасательных работ также пострадали четверо спасателей, двое из них - серьезно. На сегодняшний день состояние этих двух спасателей стабильное.
По словам представителя Пыхьяского спасательного центра Сийма Палу, пока что нельзя сказать ничего определенного о причине пожара и о том, что случилось со спасателями. „Мы можем лишь сказать, что произошел взрыв дымовых газов, в результате которого два спасателя получили травмы. К счастью, сейчас состояние спасателей стабильно“, — сказал он.
Инцидент активно расследуют. Сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Малева в Пыхья-Таллинне спасательная команда получила 25 декабря в 17:56, а спасатели из Лиллекюла прибыли в 18:01, то есть через пять минут.
Войдя в здание, спасатели начали эвакуировать жителей верхних этажей, оказавшихся в дымовой ловушке, и одновременно вошли в квартиру, где был пожар. В квартире спасатели обнаружили двух погибших. Из квартиры, находящейся над горящей, спасатели также вынесли одного пострадавшего.
Причины пожара и трагического происшествия выясняются.