Состояние пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Пыхья-Таллинне спасателей стабильное

По словам представителя Пыхьяского спасательного центра Сийма Палу, пока что нельзя сказать ничего определенного о причине пожара и о том, что случилось со спасателями. „Мы можем лишь сказать, что произошел взрыв дымовых газов, в результате которого два спасателя получили травмы. К счастью, сейчас состояние спасателей стабильно“, — сказал он.

Инцидент активно расследуют. Сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Малева в Пыхья-Таллинне спасательная команда получила 25 декабря в 17:56, а спасатели из Лиллекюла прибыли в 18:01, то есть через пять минут.

Войдя в здание, спасатели начали эвакуировать жителей верхних этажей, оказавшихся в дымовой ловушке, и одновременно вошли в квартиру, где был пожар. В квартире спасатели обнаружили двух погибших. Из квартиры, находящейся над горящей, спасатели также вынесли одного пострадавшего.

Причины пожара и трагического происшествия выясняются.