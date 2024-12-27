Lidl: округление центов не приведет к росту цен в наших магазинах
С 1 января 2025 года для всех торговых предприятий Эстонии будет действовать правило округления конечной цены корзины покупок, согласно которому окончательную цену покупки, совершенной наличными, необходимо округлять до ближайших 5 центов. Все магазины Lidl готовы к этому переходу, и введение нового правила не приведёт к росту цен.
„Отказ от использования в обращении мелких центовых монет хорошо повлияет на окружающую среду и не приведёт к какому-либо росту цен. Именно поэтому Lidl понимает необходимость и полезность этого нововведения, и мы заверяем наших клиентов, что рассчитываться мелкими монетами они смогут, как и прежде“, – сказала руководитель отдела коммуникаций Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что во всех магазинах Lidl будут чёткие инструкции, как округлять центы цены, и обслуживающий персонал в любой момент готов объяснить и помочь, если что-то окажется непонятным.
Те, кто расплачиваются наличными, смогут по-прежнему использовать 1- и 2-центовые монеты, но в качестве сдачи такие монеты больше выдаваться не будут. „Правило округления действует только в отношении общей суммы корзины покупок, а не каждого отдельного товара в ней“, – подчеркнула Сеппель.
Если сумма покупок включает евроценты и оканчивается на единицу, двойку, шесть или семь, она округляется в меньшую сторону, а если на тройку, четвёрку, восемь или девять, округляются в большую сторону. Например, если Вы платите за свои покупки наличными и общая стоимость товаров составила 3,51 евро, то эта сумма округляется до 3,50. Если общая стоимость товаров в Вашей корзине 3,53 евро, она округляется до 3,55.
Изменение не коснётся тех посетителей магазинов, которые оплачивают покупки платёжной картой, для них ничего не изменится, всё останется, как и прежде.
Если возникнут вопросы, все клиенты могут обратиться в службу поддержки клиентов Lidl по телефону 800 0049 108 или по электронной почте klienditugi@lidl.ee.
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Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl оперирует сетью из 12 350 магазинов и имеет более 220 логистических центров в 31 стране.