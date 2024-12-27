Эстония начала операцию для защиты подводного кабеля Estlink 1. Морские силы направили к кабелю патрульный корабль

Министр обороны Певкур подчеркнул, что государство должно реагировать на такие инциденты, как разрыв Estlink 2, и посылать четкий сигнал о том, что при атаке на критически важную инфраструктуру последуют конкретные действия.

„Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно дать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“,- сказал он.

Певкур добавил, что в результате поломки Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры. „Поэтому я благодарен, что и Главнокомандующий Силами обороны, и морские силы понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы оперативно начать соответствующую операцию в Финском заливе“, - заявил министр обороны.

„Задачей Сил обороны является отражение военных атак на Эстонскую Республику. Силы обороны также готовы предотвращать нападения на нашу энергетическую инфраструктуру на море невоенными средствами и организовывать военное сотрудничество в обеспечении морской безопасности. Морские силы готовы к таким задачам. Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами, а также с Верховным главнокомандующим европейскими силами НАТО, чтобы обсуждать участие союзников в защите нашей критически важной инфраструктуры. Наше послание конкретное – мы защищаем себя и наши соединения“, – заявил генерал-майор Андрус Мерило.

По словам заместителя командующего ВМС капитана Йохана-Элиаса Сельямаа, флот готов к операции. „Рано утром мы отправили команду в путь и начнем патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с ВМС и пограничниками Финляндии и действуем скоординировано“, - сказал Сельямаа.

На защиту кабеля Estlink 1 ВМС Эстонии отправляют корабль Raju.

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