Эстония начала операцию для защиты подводного кабеля Estlink 1. Морские силы направили к кабелю патрульный корабль(2)
Министр обороны Ханно Певкур и командующий силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что сегодня утром военный флот для обеспечения энергетического соединения между Эстонией и Финляндией начнет защиту морского кабеля Estlink 1 с помощью патрульных кораблей.
Министр обороны Певкур подчеркнул, что государство должно реагировать на такие инциденты, как разрыв Estlink 2, и посылать четкий сигнал о том, что при атаке на критически важную инфраструктуру последуют конкретные действия.
„Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно дать четкий сигнал о том, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией в том числе военными средствами“,- сказал он.
Певкур добавил, что в результате поломки Estlink 2 важно сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры. „Поэтому я благодарен, что и Главнокомандующий Силами обороны, и морские силы понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы оперативно начать соответствующую операцию в Финском заливе“, - заявил министр обороны.
„Задачей Сил обороны является отражение военных атак на Эстонскую Республику. Силы обороны также готовы предотвращать нападения на нашу энергетическую инфраструктуру на море невоенными средствами и организовывать военное сотрудничество в обеспечении морской безопасности. Морские силы готовы к таким задачам. Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами, а также с Верховным главнокомандующим европейскими силами НАТО, чтобы обсуждать участие союзников в защите нашей критически важной инфраструктуры. Наше послание конкретное – мы защищаем себя и наши соединения“, – заявил генерал-майор Андрус Мерило.
По словам заместителя командующего ВМС капитана Йохана-Элиаса Сельямаа, флот готов к операции. „Рано утром мы отправили команду в путь и начнем патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с ВМС и пограничниками Финляндии и действуем скоординировано“, - сказал Сельямаа.
На защиту кабеля Estlink 1 ВМС Эстонии отправляют корабль Raju.
Контекст
В четверг правительство Эстонии собралось на экстренное заседание по поводу повреждения кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию. После заседания в 18:00 прошла пресс-конференция.
На пресс-конференции выступил премьер-министр Кристен Михал. Кроме того, на ней присутствовали министр юстиции и цифровых технологий (Eesti 200) Лийса Пакоста и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Михал сообщил, что подозреваемое судно было задержано. Расследование ведет Финляндия. Премьер-министр заверил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министрами других стран. Никакой угрозы перебоев с электроэнергией в Эстонии нет, это же касается и услуги связи. У обычного пользователя никаких проблем возникнуть не должно.
Ляэнеметс подчеркнул, что нельзя считать произошедшее просто совпадением, его следует рассматривать как атаку. Пакоста в своем выступлении сказала, что задача Эстонии — убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. „Мы готовы внести вклад и оказать помощь Финляндии“ - сказала она.
Журналист ERR задал вопрос о том, когда мы сможем назвать действия России террористической атакой против Эстонии и Финляндии.
Михал: Говоря об этом инциденте, финны утверждают, что сначала проведут расследование, а затем можно будет делать выводы. Я бы сказал, что маркеры те же — речь идет о судах, перевозящих деньги для России. Но повторюсь, расследование возглавляет Финляндия, и только после его завершения можно будет делать выводы.
Ляэнеметс: Не каждую атаку можно называть терактом, здесь важно сохранять конкретику и фокус. Однако гибридная атака — это тоже атака.