ВИДЕО | Ночью из автоцистерны, попавшей в аварию на Пярнуском шоссе, произошла утечка газа, жителей эвакуировали, спасательные работы продолжаются

„Около 21:10 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35-м километре шоссе Таллинн-Пярну, с участием четырех легковых и двух грузовых автомобилей“, - сообщил Delfi дежурный пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны. „По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал“.

Спасательные команды отреагировали на происшествие большими ресурсами. В грузовике находится 18 тонн газа, который, поскольку тяжелее воздуха, скопился на земле, что привело к опасности взрыва.

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Из-за опасности взрыва на месте происшествия обозначена опасная зона радиусом 300 метров, где проходят спасательные работы. В этом районе имеется хутор, двое жителей которого были эвакуированы. Жителям домов, расположенных дальше, было приказано закрыть окна и в случае необходимости быть готовыми к эвакуации.

В 00:30 безопасность местности была обеспечена и оценено распространение утечки. „Предотвращение утечки газа и взятие ситуации под полный контроль может занять время, но в настоящее время сложно точно спрогнозировать продолжительность спасательных работ“, - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп.

Дежурный пресс-секретарь Янек Сынум сообщил в 3 часа ночи, что остановить течь в автоцистерне сложно из-за деформации кранов. По словам руководителя спасательных работ, испарение сжиженного природного газа (СПГ) займет примерно 24 часа. За это время будут организованы соответствующие работы для обеспечения безопасности на территории.

Спасательный департамент просит всех выполнять указания спасателей и полиции, в том числе по организации дорожного движения, так как на месте происшествия закрыта дорога Таллинн-Пярну-Икла и объезд осуществляется по дороге Ээсмяэ-Керну.