ФОТО | В ДТП попали четыре машины и два грузовика. Из поврежденной цистерны произошла утечка газа
Сегодня около 21:10, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ, на 35-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. В результате ДТП автомобиль Škoda врезался в дорожное ограждение. Затем автомобиль вылетел в кювет справа, и шина от автомобиля Škoda влетела во встречный автомобиль, направлявшийся в сторону Пярну.
Другие участники дорожного движения попытались помочь водителю выброшенной в кювет Škoda и остановились на дороге. Подъехавшие сзади автомобили не успели остановиться и произошло цепное столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. За рулем Škoda находился 58-летний мужчина, полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Два грузовика следовали друг за другом, и один врезался в другой сзади, серьезно повредив его бак. Вчера вечером спасатели в костюмах химической защиты попытались остановить утечку сжиженного природного газа (СПГ), но поскольку и клапаны грузовика, и панель управления были повреждены, это оказалось невозможным.
Обе автоцистерны все еще находятся на месте происшествия, и ни одна из них не может быть безопасно перемещена. Цистерна заднего грузовика не пострадала. СПГ там остается сжиженным при безопасной температуре хранения, однако его вывоз из опасной зоны по-прежнему остается первоочередной задачей.
Машину невозможно завести, поскольку он находится в опасной зоне и даже небольшая искра, в том числе искра от стартера при запуске автомобиля или его горячие детали, могут воспламенить газ, находящийся в воздухе. Спасательная служба просит помощи у сил обороны, чтобы можно было безопасно перевезти грузовик.
Для скорейшего решения происшествия на месте был сформирован командный штаб, в который вошли представители спасателей, полиции, скорой помощи, транспортного департамента, сил обороны и компании-владельца груза. Дорога Таллинн-Пярну на время работ на месте происшествия останется закрытой, однако полиция обеспечила объезд по дороге Ээсмяэ-Керну.
В опасной зоне по-прежнему действуют 300-метровые ограничения, а спасательные команды постоянно следят за распространением газа.
Местные жители, чьи дома находятся вблизи опасной зоны, получили необходимые указания. Жители одного хутора, расположенного рядом с местом происшествия, были эвакуированы.
Будьте осторожны за рулем!
В этом году количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий превысило показатели предыдущих лет. „Алкоголь и вождение автомобиля несовместимы, такой шаг может стоить чьей-то жизни и здоровья. В этом году пьяные водители стали причиной почти сотни дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Не позволяйте пьяному человеку садиться ща руль, а если заметите на дороге автомобиль с подозрительной манерой вождения, обязательно позвоните по номеру 112“, - ранее расскакзывал оперативный дежурный Расмус Салуяэр..
„Сейчас праздничные дни, и люди часто путешествуют. Будьте осторожны на дорогах, планируйте на дорогу больше времени и считайтесь с другими участниками дорожного движения. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы все люди благополучно добрались до места назначения“, - добавил оператеивный дежурный полиции.