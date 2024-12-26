ФОТО | В ДТП попали четыре машины и два грузовика. Из поврежденной цистерны произошла утечка газа

Другие участники дорожного движения попытались помочь водителю выброшенной в кювет Škoda и остановились на дороге. Подъехавшие сзади автомобили не успели остановиться и произошло цепное столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. За рулем Škoda находился 58-летний мужчина, полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Два грузовика следовали друг за другом, и один врезался в другой сзади, серьезно повредив его бак. Вчера вечером спасатели в костюмах химической защиты попытались остановить утечку сжиженного природного газа (СПГ), но поскольку и клапаны грузовика, и панель управления были повреждены, это оказалось невозможным.

Обе автоцистерны все еще находятся на месте происшествия, и ни одна из них не может быть безопасно перемещена. Цистерна заднего грузовика не пострадала. СПГ там остается сжиженным при безопасной температуре хранения, однако его вывоз из опасной зоны по-прежнему остается первоочередной задачей.

Машину невозможно завести, поскольку он находится в опасной зоне и даже небольшая искра, в том числе искра от стартера при запуске автомобиля или его горячие детали, могут воспламенить газ, находящийся в воздухе. Спасательная служба просит помощи у сил обороны, чтобы можно было безопасно перевезти грузовик.

Для скорейшего решения происшествия на месте был сформирован командный штаб, в который вошли представители спасателей, полиции, скорой помощи, транспортного департамента, сил обороны и компании-владельца груза. Дорога Таллинн-Пярну на время работ на месте происшествия останется закрытой, однако полиция обеспечила объезд по дороге Ээсмяэ-Керну.

В опасной зоне по-прежнему действуют 300-метровые ограничения, а спасательные команды постоянно следят за распространением газа.

Местные жители, чьи дома находятся вблизи опасной зоны, получили необходимые указания. Жители одного хутора, расположенного рядом с местом происшествия, были эвакуированы.

Будьте осторожны за рулем!