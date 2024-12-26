Премьер-министр Михал: официальные лица НАТО были проинформированы об инциденте в Финском заливе, в будущем инфраструктура должна стать более взрывоустойчивой
Премьер-министр Кристен Михал подтвердил Delfi, что Эстония и Финляндия уже полгода работают над планами по повышению взрывоустойчивости инфраструктуры между двумя странами.
С главами каких государств Вы общались после последних инцидентов в Финском заливе?
После вчерашнего инцидента я поддерживаю связь с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, Финляндия работает вместе и поделилась информацией с премьер-министрами Северных стран и стран Балтии. Я также передам более подробную информацию лидерам ЕС, а те, кто отвечает за безопасность и энергетику на местах, уже общаются в режиме реального времени. В данном случае подозрительное судно также было задержано, и расследование продолжается. Я благодарю Финляндию за оперативность и решительность в реагировании.
Общались ли Вы также с представителями НАТО?
Ответственные лица в НАТО также находятся в курсе событий и получают ту же информацию, что и наши лица, принимающие решения.
Как нам лучше контролировать и охранять Финский залив в будущем?
Совместно с союзниками необходимо обеспечивать осведомленность о ситуации, в том числе путем разработки новых возможностей, таких как системы ситуационной осведомленности на море и возможности мониторинга инфраструктуры. Вместе с союзниками из ЕС и НАТО следует оценить, как нужно изменить международное морское право, чтобы в случае разрушения инфраструктуры мы могли задерживать и арестовывать подозреваемые суда, как это произошло сейчас. Регулирование требует изменений в свете разрушений инфраструктуры, происходящих по всему миру.
Необходимо обеспечить более активное присутствие и возможности на море, а также мониторинг вблизи критически важной инфраструктуры на основе оценки угроз совместно с союзниками из ЕС и НАТО.
Кроме того, для функционирования экономики и общества жизненно важно, чтобы операторы могли быстрее восстанавливать инфраструктуру, а новые соединения планировались с учетом устойчивости к разрушениям. Для этого мы уже полгода назад разработали план совместно с Финляндией, и работа в этом направлении уже идет.
Нужно учитывать, что невозможно полностью защитить каждый метр морского дна, но более быстрая способность к восстановлению снижает зависимость от атак и обеспечивает более бесперебойное функционирование общества.
Что произойдет с нашими ценами на электроэнергию и безопасностью поставок?
Надежность энергоснабжения гарантирует Elering, резервные станции Eesti Energia готовы к запуску. Однако в ближайшие годы необходимо ускорить строительство новых генерирующих мощностей в Эстонии и обеспечить надежные межсетевые соединения, чтобы в случае сбоев в работе инфраструктуры электроэнергия была в резерве и по более доступной цене.