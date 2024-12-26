Премьер-министр Михал: официальные лица НАТО были проинформированы об инциденте в Финском заливе, в будущем инфраструктура должна стать более взрывоустойчивой

С главами каких государств Вы общались после последних инцидентов в Финском заливе?

После вчерашнего инцидента я поддерживаю связь с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, Финляндия работает вместе и поделилась информацией с премьер-министрами Северных стран и стран Балтии. Я также передам более подробную информацию лидерам ЕС, а те, кто отвечает за безопасность и энергетику на местах, уже общаются в режиме реального времени. В данном случае подозрительное судно также было задержано, и расследование продолжается. Я благодарю Финляндию за оперативность и решительность в реагировании.

Общались ли Вы также с представителями НАТО?

Ответственные лица в НАТО также находятся в курсе событий и получают ту же информацию, что и наши лица, принимающие решения.

Как нам лучше контролировать и охранять Финский залив в будущем?

Совместно с союзниками необходимо обеспечивать осведомленность о ситуации, в том числе путем разработки новых возможностей, таких как системы ситуационной осведомленности на море и возможности мониторинга инфраструктуры. Вместе с союзниками из ЕС и НАТО следует оценить, как нужно изменить международное морское право, чтобы в случае разрушения инфраструктуры мы могли задерживать и арестовывать подозреваемые суда, как это произошло сейчас. Регулирование требует изменений в свете разрушений инфраструктуры, происходящих по всему миру.

Необходимо обеспечить более активное присутствие и возможности на море, а также мониторинг вблизи критически важной инфраструктуры на основе оценки угроз совместно с союзниками из ЕС и НАТО.

Кроме того, для функционирования экономики и общества жизненно важно, чтобы операторы могли быстрее восстанавливать инфраструктуру, а новые соединения планировались с учетом устойчивости к разрушениям. Для этого мы уже полгода назад разработали план совместно с Финляндией, и работа в этом направлении уже идет.